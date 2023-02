„Počítáme s pořízením 140 jízdních kol, která se objeví na čtyřiceti stanovištích ve městě. Prvních patnáct minut jízdy na sdíleném kole bude zdarma, za dalších třicet uživatel zaplatí 25 korun. Zatím bychom to chtěli vysoutěžit na rok a půl s tím, že se začne v červenci a skončí v prosinci. Znovu se začne jezdit od března do prosince 2024,“ přiblížil náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Město letos zaplatí dva miliony

V roce 2023 půjdou z rozpočtu nejvýše 2 miliony korun včetně DPH, v roce 2024 se počítá s částkou 3,2 milionu. Někteří zastupitelé jsou ale k novince skeptičtí.

Sdílená kola dorazí i do Přerova, lidé je najdou na čtyřiceti místech

Jako jeden muž sdílená kola nepodpořili politici za SPD. „Kdo tato kola nebude využívat? Například starší a nemocní lidé, kteří jízdu na kole nezvládnou. Všichni bez rozdílu mohou naopak využívat autobusy městské hromadné dopravy. Tato finanční částka mohla jít třeba do oprav chodníků,“ namítl zastupitel Miloslav Skládal (SPD).

Přerov prý není vhodná lokalita

Podle něj by se mohla kola snadno ocitnout v nepovolaných rukou. „Máme obavy, že to dopadne jako v jiných městech, kde lidé zakopávají o pohozené koloběžky. Umím si představit i využití nepřizpůsobivými občany - Přerov pro to zkrátka není vhodná lokalita. Nelíbí se mi, že budeme financovat službu, kterou bude využívat nebo zneužívat užší skupina obyvatel,“ shrnul.

Přerov zatím logo mít nebude, radní vítěze nevybrali

Drtivá většina zastupitelů má ale opačný názor a pro záměr zvedla ruku nadpoloviční většina - 28 přítomných. Podle radního Jakuba Navaříka (ODS) jsou dnes sdílená kola obvyklá v řadě měst. „Ve městech to funguje. V případě bikesharingu jsou navržená stanoviště, což je rozdíl oproti systému, kdy si lidé vypůjčí koloběžku. Pokud kolo nevrátíte, může být uživatel ze systému vyřazen. Tato služba nemá nahradit autobusy, má být doplňková a přinést do města něco nového,“ uvedl.

Koalice novinku podporuje

Novinku podporuje i koalice Společně pro Přerov. „Přerov se svým rovinatým charakterem města přímo volá po tomto druhu dopravy. Věřím, že se tato věc ujme,“ vyjádřila svůj názor zastupitelka Helena Netopilová (SpP).

Piráti chtějí logo

Podle Pirátů se Přerov stává konečně moderním městem a snaží se zlepšit svou image. „My tuto iniciativu vítáme. Je otázka, kdy Přerov začne pracovat na lepším marketingu. Kola by měla nést značku nebo logo Přerova a propagovat ji. Proto se ptám, jestli by nebylo dobré bavit se o jednotném vizuálním stylu města,“ navrhla pirátská zastupitelka Lenka Jüngling.

Radnice návrhy zváží

Zástupci vedení města s tím souhlasí. Debaty o jednotném vizuálním stylu totiž utichly po nevydařené soutěži v roce 2016, ze které nevzešel žádný vítěz. „Myslím si, že Přerov by si jednotný vizuální styl zasloužil,“ reagoval na to primátor města Petr Vrána s tím, že radnice se bude myšlenkou zabývat.