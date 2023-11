„Vůbec nejvíce výpůjček, a to 2 115, jsme v říjnu zaznamenali u nádraží, které je nejvytíženější lokalitou. Dalším vyhledávaným místem je Trumf centrum na Trávníku, hodně využívané jsou i stojany v Předmostí a vysoko se dostala také sportovní hala, kde evidujeme 1 200 výpůjček,“ shrnul Navrátil.

Cyklisté často sáhnou po kole také na Masarykově náměstí, kde jsou stojany před radnicí, u Galerie Přerov, na Velké Dlážce a bicykly využívají ve velké míře i studenti Gymnázia Jakuba Škody.

Město společně s provozovatelem bikesharingu, kterým je firma Nextbike, průběžně vyhodnocuje využití jednotlivých stanovišť. „Vedeme si podrobné statistiky, jak jsou kola využívána, a odkud kam se jezdí nejvíce. V příštím roce bychom chtěli instalovat nové stojany, aby jich bylo více než dosud - zájem je totiž velký,“ řekl Navrátil.

Kvůli velké poptávce lidí podle něj přibyly stojany například u Billy na Kopaninách, ale také v ulici Na Hrázi, kde sídlí Technické služby, nebo u bočního vchodu do Galerie Přerov z ulice Šířava.

Pro časté cestování na delší vzdálenosti je výhodné pořídit si předplatné, které nabízí k první čtvrthodině dalších třicet volných minut, což ve výsledku umožní půjčit si kolo na 45 minut. Měsíční předplatné činí 189 korun, roční pak 1149 korun.

Zkušební provoz sdílených kol je ve městě na rok a půl - od července do prosince roku 2024. Cena za službu se odvíjí od počtu výpůjček. Město považuje službu za úspěšnou a hodlá v ní nadále pokračovat.

„Připadá mi nesmyslné, abychom tuto aktivitu tlumili, i kdyby na to město mělo v budoucnu doplácet. I kdyby byly nárůsty počtu výpůjček v příštím roce vyšší, než jsme předpokládali, beru to jako benefit. Město by na sdílená kola finanční prostředky mělo najít,“ uvedl primátor města Petr Vrána (ANO) s tím, že pohyb na kole je zdraví prospěšný a novinku si oblíbily všechny generace - od studentů až po seniory.

Sdílená kola budou moci Přerované využívat až do prosince, stojany se znovu vrátí do ulic v březnu.