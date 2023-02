Autobus brzdil, aby nesrazil mladíka. Seniorka spadla ze sedadla a zranila se

Prvních patnáct minut jízdy na sdíleném kole bude zdarma. „Za dalších třicet minut zaplatí uživatel 25 korun. Zatím bychom to chtěli vysoutěžit na rok a půl s tím, že se začne letos v červenci a skončí v prosinci. Znovu by se začalo jezdit od března do prosince 2024. V roce 2023 půjdou z rozpočtu maximálně 2 miliony včetně DPH, pro rok 2024 počítáme s částkou zhruba 3,2 milionu korun. Cena jak pro letošní, tak i pro ten příští rok, se bude odvíjet od skutečného počtu výpůjček,“ shrnul Vladimír Lichnovský.

Přerov se nechal inspirovat okolními městy, kde už projekt sdílených kol bez problémů funguje - využívají ho lidé v Olomouci nebo Prostějově.



„Novinku jsme se rozhodli zavést i u nás hlavně proto, aby občané nebyli závislí jen na svých autech. Kromě městské autobusové dopravy je bikesharing služba navíc,“ doplnil náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Sankce pro neukázněné cyklisty

Stojany na sdílená kola lidé najdou na frekventovaných místech ve městě. V centru Přerova například na Masarykově náměstí u Blažkova domu, Pod Valy, ale také u budovy magistrátu v Bratrské ulici nebo u hradeb.

Objeví se také v blízkosti bazénu, na Velké Dlážce, u Michalova, v Předmostí nebo u Meopty.

Dosah budou mít i pro obyvatele velkých sídlišť - u nemocnice, poblíž ZŠ Trávník, u obchodního centra Trumf, U Tenisu, ZŠ Želatovská a před hotelem Zimní stadion.



Sdílená kola mohou využít i studenti - stojany najdou u brány před budovou Gymnázia Jana Blahoslava, před Střední průmyslovou školu a u Gymnázia Jakuba Škody.

Zájemci se mohou svézt také od lokality na Jižní čtvrti, kola budou i u Kauflandu v Lipnické a Želatovské ulici, chybět nebudou ani u Laguny, malého Tesca nebo Galerie Přerov. Vypůjčit si kolo mohou také obyvatelé místních částí - stojany najdou u místních prodejen.

I když je okolí vlakového nádraží s ohledem na velkou frekvenci osob a rizikové jevy poněkud problematickým místem, stojany zde chybět nebudou.



„Je to strategické místo z hlediska obslužnosti. Krádeží kol se neobáváme. Možnost výpůjčky je vázána na platbu kartou, se kterou se lidé zaregistrují. Pokud někdo kolo zcizí, tak mu odejdou peníze z karty, nebo bude zablokována,“ popsal pojistku proti krádežím náměstek primátora Tomáš Navrátil.

Podle primátora města Petra Vrány (ANO) bude systém natolik důmyslný, aby si dokázal poradit i s neukázněnými cyklisty, kteří by chtěli kola nechávat pohozené mimo stojany - takový přístup by totiž pro ně znamenal sankci.