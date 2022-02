„Ukrajinská strana velmi stála o elektrocentrály. Doufáme, že se nám je podaří nakoupit a odeslat. Jednáme také o tom, že bychom koupili některé výrobky z Meopty. Přibalíme i další potřebné věci podle seznamu, který jsme obdrželi, například věci na spaní. Tuto pomoc je možné realizovat díky tomu, že se městu Olomouc podařilo zajistit přepravní kapacitu na Ukrajinu. My se k nim tak se svou pomocí připojíme,“ shrnul přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Město vyhlašuje také sbírku mezi občany. Ti mohou nosit věci k výjezdovým garážím u hasičské zbrojnice v ulici na Šířavě - a to od pondělí 28. února do středy 2. března, vždy od 16 do 20 hodin.

„Přijímat se bude pouze materiál, vyžádaný Ukrajinou. Je zbytečné nosit věci, které Ukrajina nepotřebuje, například staré oblečení,“ upřesnil vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení přerovského magistrátu Tomáš Staněk.

Lidé mohou nosit například plynové lahve, hořáky, sušené potraviny, čelovky, lékárničky podle norem NATO, přípravky na dezinfekci vody, elektrocentrály, turistické termoprádlo, taktické brýle, lovecké kolimátory - zaměřovače, termokamery - tomografické kamery, neprůstřelné vesty, helmy, karimatky, spací pytle, radiostanice velkého dosahu a vysílačky.

Pokud si občané nebudou jisti formou materiální pomoci, mohou své dotazy směřovat na adresu: tomas.stanek@prerov.eu.

Vlna solidarity: pro uprchlíky jeli na hranice, první už bydlí v Dřevohosticích

Ubytování pro uprchlíky

Na město se rovněž obracejí lidé s dotazy, jak mohou pomoci uprchlíkům s ubytováním.

„Ve spolupráci s Olomouckým krajem máme vytipovaná místa v Přerově, kde by bylo možné ubytovat obyvatele Ukrajiny, prchající před válkou. Konkrétně jsme nabídli Hotel Zimní stadion a objekt bývalé Mateřské školy v ulici Pod Skalkou,“ řekl primátor Petr Měřínský.

Protože se už v Přerově objevily první rodiny uprchlíků, řeší město i otázku vyučování dětí.

„Už v úterý nastoupí tři děti do Mateřské školy Kozlovská - pobyt včetně jídla budou mít zdarma. Když bude potřeba, nabídneme i místa i na základní škole,“ doplnil náměstek primátora Petr Kouba (ODS).

Veškeré informace k organizované pomoci či možnosti ubytování jsou k dispozici na webu ministerstva vnitra.

Pro občany, kteří nabízejí nejrůznější formu pomoci, byla zřízena konzultační adresa: pomoc@olkraj.cz.

Místní záležitosti Přerova budou zveřejněny na v nové sekci na webu města.

Přerovští lékaři z Ukrajiny organizují pomoc své zemi

Seznam požadovaného vybavení a materiálu:

• Elektrocentrály 1,5 KW a více

• Svítilny a baterie

• Taktické přilby, taktické brýle a rukavice

• Spací pytle, termodeky, deky, přikrývky

• Teplé spodní prádlo

• Nesterilní a sterilní jednorázové rukavice

• Lékárničky, záchranářské batohy, obvazový materiál

• Termální deky

• Pulzní oxymetry

• Nůžky pro řezání oblečení a bot

• Monitory, notebooky, tiskárny, projektory, flash disky

• Trvanlivé potraviny a hotová jídla určená k dlouhodobému skladování (větší balení)

• Dětské výživy, mléčná výživa malých dětí (sušené mléko) přesnídávky, jednorázové dětské pleny

• Nástroj na rozstříhání oděvu a obuvi (nůžky s tupým koncem)

Zdravotnický materiál:

• trakční dlaha

• přenosné kyslíkové láhve

• soupravy pro katetrizaci centrálních žil

• soupravy pro lumbální punkci

• sada pro tracheostomii

• souprava pro tracheální intubaci

• souprava pro drenáž pohrudniční dutiny

• imobilizační pomůcky různých typů a velikostí

• stříkačky s jehlami (různé objemy)

• katétry pro periferní žíly (různé velikosti)

• systém pro transfuzi infuzních roztoků

• nesterilní obvazy (různé velikosti)

• fixační elastická bandáž (různé velikosti)

• sterilní materiál proti popálení

• sterilní materiál pro ošetření povrchu rány

• hydrogelový obvaz proti popálení různých velikostí

• zevní fixátor

• sterilní gázový obvaz 14 cm x 7 m

• obvazový balíček

• náplast 3 cm x 500 cm

• hemostatikum (prostředek zastavení krvácení) – chemické

• prostředek zastavení krvácení - mechanický/gumový (zaškrcovadlo-turniket)