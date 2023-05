Jarní sbírka potravin v marketech je tady. Jak můžete pomoci

Těstoviny, rýži, mouku, cukr, zeleninové i masové konzervy a také dětské pleny, přesnídávky nebo vlhčené ubrousky mohou dárci do jarní potravinové sbírky v sobotu 22. dubna nakoupit v téměř sedmi desítkách prodejen v Olomouckém kraji. Kdo se do kamenného obchodu o víkendu nedostane, může do sbírky přispět nákupem v internetových obchodech.

Jarní sbírka potravin probíhá v kamenných prodejnách v sobotu 22. dubna 2023 | Foto: Potravinová banka Olomouc