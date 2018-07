Sběrný dvůr Na Hrázi bude dva dny přístupný pouze z ulice Polní

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 25 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace Manažer/ka jakosti a homologací - administrativní pracovník servisu. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme:, VŠ - technický nebo ekonomický směr; 5 let praxe v oblasti jakosti nebo homologací; výborná znalost anglického jazyka; Znalost práce na PC; Řidičský průkaz skupiny B, , Náplň práce:, Řízení dokumentace, tvorba předpisové dokumentace; Zajišťování a provádění interních auditů; Školení zaměstnanců firmy v oblasti kvality; Řízení změn a odchylek; Řízení neshodných výrobků a nápravných opatření; Přezkoumávání reklamací zákazníků; Zodpovědnost za integrovaný systém managementu ISO 9001; práce s technickou dokumentací; zajištění kalibrace měřidel a měřících přístrojů; udržování příruček jakosti; budete zajišťovat certifikace, homologace produktu a jeho schválení k uvedení do provozu v souladu s legislativou EU, národní legislativou a legislativou exportních států světa; V rámci servisu zaznamenávání do dané dokumentace záznamů o přijetí vozidla do opravy; Vystavování daňových dokladů, zaznamenávání výdej vozidla z oprav; Vytváření a přiřazování reklamační zakázky k výrobní zakázce; Vykonávání funkci pokladní; Dodržování vnitřních pokynů vydaných pro pokladní a skladové hospodářství; Zajišťování prodeje náhradních dílů; Zajišťování půjčování přívěsů a vedení evidence; Evidence odpracovaných hodin; Realizace a účtování výdejek a příjemek ze skladu servisu; Evidence, uzavírání a vyhodnocení reklamací; Tvorba cenových nabídek, prodej, balení a expedice náhradních dílů, zajištění potřebné dokumentace pro vývoz ND do zahraničí; Objednávání náhradních dílů, evidence skladového hospodářství, schvalování přijatých faktur; Objednávání kancelářských potřeb, , Nabízíme:, Stravování, příspěvek na dopravu, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění + 3 dny zdravotní volno další zaměstnanecké benefity, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na e-mail: horsagova@paragan.cz. Pracoviště: Paragan s.r.o., Lipnická, č.p. 351, 753 61 Hranice 4. Informace: Hana Orságová, .