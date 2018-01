Sázkaři v Přerově nejvíce věří Zemanovi

Lidé, kteří si přišli vsadit na vítěze prvního kola prezidentských voleb v Přerově, dávají nejvíce šancí Miloši Zemanovi.

Jeho aktuální kurz na to, že se stane vítězem prvního kola, je v sázkové kanceláři Tipsport v Přerově 1,05. Na to, že se Miloš Zeman nestane vítězem v prvním kole, je kurz 7,70.

Dalším favoritem přerovských sázkařů je i Jiří Drahoš, až za ním je Mirek Topolánek a Michal Horáček. Největším outsiderem je naopak hudebník Petr Hannig, na jehož vítězství v prvním kole je kurz 600.

Jiřímu Drahošovi sice sázkaři v Přerově nedávají v prvním kole takové šance jako Miloši Zemanovi, ale podle jejich odhadu se může dostat do druhého kola.

„Že by Jiří Drahoš vyhrál v prvním kole, na to je kurz 12, ale na to, že skončí do druhého místa, na to je už kurz mnohem nižší. Sázkaři tedy předpokládají, že se dostane do druhého kola,“ řekla Eva Krutilová, pracovnice Tipsportu.

Podle ní sice zájem v Přerově vsadit si na vítěze prezidentských voleb je, ale volby nejsou tím největším tahákem.

Student Jirka věří Drahošovi

Vsadit si na Jiřího Drahoše přišel v pátek dopoledne také student z Přerova Martin Kašpárek.

„Favorizuji Jiřího Drahoše s tím, že jsem si vsadil nejen na vítěze, ale i na volební účast. Ta podle mě bude velká. Na to, že přijde k prvnímu kolu 62% voličů, je kurz 3. Spoléhám na to, že lidé přijdou a budou chtít změny,“ odhaduje s tím, že stejného názoru jsou i jeho kamarádi.

„Dívali jsme se na debatu všech prezidentských kandidátů a udělali si o nich obrázek. Stejného favorita jako já má i můj táta, maminka je ale ze Slovenska, a tak volit nemůže,“ dodal.

Dva až tři lidé denně přicházejí odhadnout výsledek prvního kola prezidentských voleb také do sázkové kanceláře Fortuna.

„Řada lidí se ale jen spíše ptá na kurz a testuje, jaké jsou šance jejich favorita,“ zmínila pracovnice kanceláře Marie Vobejdová.