Přiznivé ceny, čerstvá zelenina přímo z pole a kvalita dle vlastního výběru. Další ročník oblíbeného samosběru ve Vojnicích u Olomouce, který láká davy, je tady. Pěstitel Ladislav Kašpar připravil pro nával prvního dne vylepšení.

Největší samosběr zeleniny na Hané je tady. Sobota patřila místním a spolupracovníkům pěstitele z Těšetic-Vojnic. Ve středu to začne ve velkém. Všeho je dostatek a za velmi příznivé ceny.. | Video: Tauberová Daniela

Mrkev za devět, rajčata za dvanáct, cibule a petržel za patnáct. Ne jeden kus, ale kilogram zdravé zeleniny. Tak vypadá letošní ceník největšího samosběru zeleniny na Hané, který ve středu 23. srpna propukne ve Vojnicích u Olomouce.

Sobota dopoledne patřila místním a pomocníkům pěstitele, kterých si přišly pro zeleninu stovky. Ladislav Kašpar ujišťuje, že mrkve, petržele, cibule i melounů je dostatek.

„Dnešek patřil místním. Chci jim vyjít vstříc a odškodnit je za to, že několik dní v roce musejí strpět velkou dopravní zátěž a zácpy na příjezdových komunikacích,“ vysvětloval pěstitel a zastupitel obce Ladislav Kašpar.

„Samozřejmě přijeli i ti, které jsem na sobotu nezval, ale lidé si to mezi sebou řekli, síla internetu je mocná. O to více mě to mrzí vůči ostatním zákazníkům, kteří respektují, že samosběr oficiálně začíná ve středu 23. srpna, velice si jich za to vážím,“ vysvětloval počáteční sobotní nápor a komplikace na hlavní příjezdové cestě do vsi.

Podle pěstitele je zeleniny dostatek a na první den chystá organizační změny, aby nevznikaly kolapsové situace. Navýšil i počet pokladen.

„Ve středu od 9:00 se bude sklízet současně na třech lokalitách. K dispozici bude sedm pokladen,“ vyjmenovával přípravy na den D.

Ceny mírně vyšší, ale pořád příznivé

Ceny budou opět velmi příznivé. Vlivem škod způsobených hraboši je však pěstitel musel ve srovnání se samosběrem zeleniny v posledních letech mírně navýšit.

„Ještě počátkem července jsem věřil, že to nehrozí a ceny zůstanou téměř stejné. Porosty byly nádherné. Se začátkem žní se však škůdci přestěhovali do zeleného a začalo to. Hrabošů je letos neskutečné množství. Zákazník si však v rámci samosběru na poli vybere kvalitu, jakou on chce,“ uvedl Ladislav Kašpar, který v těchto dnech vyřizuje až 200 telefonátů denně.

„Ano, ve středu přijeďte, všeho bude dost. I počasí by mělo přát,“ opakoval dokola zákazníkům, kterých se do Vojnic každoročně sjíždějí tisíce. Někteří ujedou přes 100 kilometrů.

Zdražení o 30%

Cena zeleniny v obchodech je v porovnání s loňskem i po zahájení sklizně na tuzemských polích velkopěstitelů stále vysoká. I když tempo meziroční inflace celkově v České republice v červenci zmírnilo, zelenina podle Českého statistického úřadu meziročně zdražila o 29 procent.

Jak již dříve pro Olomoucký deník hodnotil agrární analytik Petr Havel ani situace v největších pěstitelských zemích nenahrává tomu, že by měla konkrétně cena cibule výrazně klesat.

Cestou, jak si vytvořit zásoby kvalitní zeleniny za dobrou cenu, mohou být podle experta Havla právě samosběry. „Tyto příležitosti jsou a bude jich přibývat. Část spotřebitelů má hluboko do kapsy a je to výhodný způsob, jak získat zdravý produkt,“ uvedl.

Ceník samosběru zeleniny ve Vojnicích v roce 2023

(Kč za jeden kilogram)

mrkev - 9

petržel - 15

červená řepa - 9

cibule - 15 (žlutá, červená, oválná)

dýně goliáš - 9

dýně ostatní - 15 (hokkaido, muškátová, máslová, halloween)

cuketa - 9

patizony - 9

rajčata - 12

vodní meloun - 12

zelí - 15