Na samosběr do Kožušan míří davy. Cibule a brambory jsou za deset korun kilo, 19. července 2024 | Video: Tauberová Daniela

„Jak hodnotím kvalitu? Perfektní. Organizace samosběru taky dobrá. Nemá to chybu,“ uvedla zákaznice z Lešan, když skládala do kufru osobního auta padesát kilogramů cibule, červené a žluté, a brambory.

„Přijeli jsme v 6:30 a už tu bylo plno lidí. Ještě není takové horko, tak toho lidé využili. Mají dostatek pokladen, šlo to rychle,“ loučila se.

Chválou na adresu farmáře a jeho týmu nešetřila ani zhruba čtyřicátnice z Prostějova.

„Cibule je krásná, brambory taky. K dispozici dali kolečka, takže se s tím nemusíme tahat. Lidi to hodně oceňují. Jen by si je měli brát, až mají nasbíráno. Zbytečně stojí prázdné na poli, když je už potřebují jiní,“ popisovala a tlačila obří nákup od pokladny na improvizované parkoviště na okraji pole.

Cibuli lidé vlastnoručně sklízejí z 10 hektarů. Tentokrát ne na okraji Blatce, jak byli u místního farmáře zvyklí, ale v Kožušanech – pěstitel musí střídat plodiny na zemědělských pozemcích. Na nové místo však zájemce spolehlivě dovedou orientační cedule s nápisem „samosběr“, které jsou přehledně umístěné v obou směrech už od hlavní cesty v obci.

Ke sklizni jsou u Kožušan celkem čtyři druhy cibule: červená, bílá, žlutá a růžová. Nabrat si mohou lidé i vyorané brambory. Za kilogram zeleniny zaplatí zákazníci 10 korun. Na okraji pole je k dispozici několik pokladen.

„Letošní rok byl co do počasí zvláštní, ale nakonec to vypadá dobře. Výnosy? Odhaduji průměr, ale uvidíme. Brambory jsou pěkné, měly dost vláhy, odrůda Corinna,“ hodnotil soukromý zemědělec.

U Kožušan bude samosběr pokračovat do vysbírání zeleniny. Pak přijde přesun.

„Máme ještě jedno pole, blíže Blatci, kde budeme hned navazovat. Zákazníky budeme včas informovat,“ upozornil zemědělec.

Samosběr cibule, rajčat a melounů chystá na druhou polovinu srpna pěstitel Ladislav Kašpar z Tršic-Vojnic. Ceny budou opět lidové, u cibule dokonce nižší než vloni.

Samosběr připravuje na počátek září také soukromý zemědělec v Drahanovicích-Ludéřově, ten nabídne i kořenovou zeleninu.