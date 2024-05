První sladké plody si mohli přijít vysbírat od tohoto týdne na pole do Bochoře milovníci jahodových džemů, knedlíků, marmelád či koktejlů. Jahody dozrávají postupně a oblíbený samosběr potrvá tři až čtyři týdny.

Přerov Samosběr Bochoř | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Sbírat budeme přibližně do poloviny června. Naše zkušenosti z minulých let jsou takové, že zatím nejdéle jsme sbírali po dobu pěti týdnů. Vůbec nejkratší samosběr byl v roce 2018, kdy jahody v důsledku velkého sucha zaschly a sbírali jsme pouze dva týdny. To byl ale extrém,“ líčí Jiří Měšťánek, který spolu s manželkou pěstuje jahody na ploše dvou hektarů.

Lidé při samosběru zaplatí 70 korun za kilogram jahod. „Je to o něco více než loni, kdy stál kilogram 65 korun. První den, kdy jsme měli otevřeno, byl hodně náročný, protože lidí přišlo opravdu hodně. Sbírat se začalo v pondělí o půl sedmé ráno,“ přiblížil.

Manželé Měšťánkovi ale letos hlásí ztráty. Například velmi žádaná odrůda Karmen v nabídce není, protože ji poničily dubnové mrazy. „I když jsme jahody chránili, jak se dalo, rosili vodou, zakrývali netkanou textilií a zapalovali ohně, o část úrody jsme přišli,“ popsal.

„Druhý den na poli jsme měli pocit, že to dopadlo špatně, protože květy byly černé a včely, které přiletěly, jen dosedly a hned letěly pryč. Za čtyři až pět dní se to na jahodišti projevilo tak, že černé květy odpadly, ale poupata nezmrzla. Naštěstí přízemní mrazíky dál nepokračovaly a bylo vidět, že se vrací včely, takže se naše obavy nenaplnily. Když se dnes podíváte na pole, mají jahodníky krásně nasazené a postupně dozrávají,“ poznamenal s úlevou v hlase.

Odrůda Karmen sice v nabídce není, ale ostatní mrazem neutrpěly. „Hodně žádaná je Rumba, což je velká, pevná a lehce nakyselená jahoda. V nabídce je i odrůda Honeoye, velký až středně velký plod tmavě červené barvy. Dužina je středně pevná, chuť sladká a aromatická. Pro přímý konzum i zpracování se hodí také Verdi, která připomíná chutí Rumbu a je také velmi sladká,“ upřesnil.

Sběrové dny jsou stejně jako v minulých letech v pondělí, ve středu a v sobotu, a to od šesti hodin ráno až do vysbírání. Samosběr většinou končí kolem šesté hodiny večer - záleží především na tom, jak moc je plantáž exponovaná. Lidé se mohou už koncem května těšit také na samosběr hrášku, kterého je dostatek. Pěstitelé přijímají také objednávky na česnek.