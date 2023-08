Havel, Lukan a Rusák (Přerovský). Odrůdy česneku s těmito názvy pěstují na farmě v Bochoři na Přerovsku manželé Měšťánkovi, kam se každý rok sjíždějí na samosběr jahod lidé ze širokého okolí. Přestože byla letošní úroda slušná a sklidili tunu česneku, o jeho samosběru zatím neuvažují.

O česnek, který prodává farma manželů Měšťánkových v Bochoři, je velký zájem. Pěstují se tři odrůdy - Havel, Lukan a Rusák (Přerovský). | Foto: Farma Měšťánkovi, se souhlasem

„Bylo by to organizačně příliš náročné. Česnek děláme už roky, ale protože dozrává průběžně a hrajeme si s odrůdami, není jeho samosběr na pořadu dne. Starším lidem by se navíc mezi řádky špatně chodilo,“ vysvětluje Jiří Měšťánek.

Farma v Bochoři proto zvolila jiný způsob a česnek se po dozrání prodává v dřevěném domečku přímo na plantážích. „Zájemce, kteří k nám během sezony dorazí na samosběr jahod, si zapíšu a oni si pak pro česnek přijedou. Okruh zákazníků už máme stálý. Většinou si objednávají po desíti kilech na uskladnění,“ doplnila Zdeňka Měšťánková.

Lidé, kteří si česnek rezervovali, mohou do Bochoře přijet buď v sobotu 5. srpna od 8 do 10 hodin nebo ve středu 9. srpna v době od 16 do 18 hodin.

„Rezervací máme zhruba stovku,“ upřesnil Jiří Měšťánek s tím, že kilo česneku paličáku stojí 190 korun, nepaličák se prodává za 170.

„Česnek má rád vodu - přesto jsme ale v letech, kdy hodně pršelo, měli obavy z toho, že bude hnít. Vzpomínám si na rok 2010, který propršel, a česnek to přesto ustál. Vydrží tedy i hodně deštivé roky. Kupodivu zvládne i dlouhotrvající sucho - protože má dobrý kořenový systém, vytáhne si vodu ze země,“ poznamenal.

Na farmě v Bochoři se pěstují tři odrůdy česneku

Zdroj: Farma Měšťánkovi, se souhlasem„Odrůdy Havel a Lukan vypěstoval náš přední šlechtitel Václav Kozák. Odrůdu Rusák (Přerovský) používají naši zahrádkáři a pěstoval se už strašně dávno. Má tu výhodu, že není tak vyšlechtěný,“ řekl.

Lukan je ozimý širokolistý nepaličák. Cibule jsou střední až velké, ze strany na ploše kulovité. Stroužky v cibuli jsou středně velké. „Chuť je jemně pálivá, ušlechtilá. Tato odrůda má výbornou skladovatelnost,“ přiblížil.

Odrůda Havel je ozimý širokolistý paličák. Cibule jsou kulovité, pravidelného tvaru, stroužky velké, jemně fialově zbarvené. Jedná se o ostřejší odrůdu.

Rusák (Přerovský) je ozimý širokolistý paličák. „Jde o klon rusáku, který je mezi zahrádkáři oblíbenou odrůdou. Má velké stroužky, základní barva obalových suknic je bílá. I tato odrůda je ostřejší,“ popsal.

Na farmě v Bochoři se koná každoročně samosběr jahod a hrášku. Pěstitelé Měšťánkovi jsou s letošní úrodou spokojení. „Jahody vyšly pěkně, i když dlouho panovalo sucho. Pak ale naštěstí zapršelo, takže byla úroda dobrá a prodali jsme všechno. Dařilo se i hrášku, o který byl velký zájem,“ uzavřel Jiří Měšťánek.