Triumf desetiletého valacha Sacamira s žokejem Janem Faltejskem v sedle, který dojel do cíle letošní Velké pardubické jako vítěz, sledoval s napětím celý Beňov. Starosta obce Ivo Pitner nechal vypravit na nejnáročnější evropský dostihový závod autobus plný fanoušků tohoto nádherného sportu. Když Sacamiro zvítězil, byly emoce fanoušků z Beňova nepopsatelné. Trenérka Sacamira Eva Petříková z malé stáje v Beňově na Přerovsku měla slzy na krajíčku.

Sacamiro, Jezdecký oddíl Beňov | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Emoce byly velké a já osobně jsem si na Sacamira, podobně jako mnozí další, vsadil,“ řekl starosta Beňova Ivo Pitner, podle kterého do Pardubic vyrazil autobus se zhruba čtyřmi desítkami příznivců. Obec podle něj loni přispěla beňovské stáji částkou sto tisíc korun. „Je to malá stáj a chceme ji podpořit. Jsem opravdu rád, že mají takové obrovské úspěchy, protože je vydolovali z ničeho,“ zmiňuje.

Trenérka desetiletého hnědáka Sacamira Eva Petříková se netají tím, že je letošní šampion Velké pardubické její oblíbenec. „Je to bojovník. Těžko se na něm hledá něco špatného. Snad jen to, že nemá rád, když fouká vítr,“ líčí s úsměvem na tváři Eva Petříková, která potvrzuje teorii, že kůň zrcadlí rozpoložení a emoce člověka, který se o něj stará.

Beňovská pohádka pokračuje. Sacamiro vyhrál Velkou pardubickou

Sacamiro je v beňovské stáji od svých tří let.

„Učil se postupně, aby ta kariéra rostla, protože Velkou pardubickou mohou běhat koně šestiletí a starší. My jsme věděli, že je vytrvalec, ale těžší skoky se musí učit s věkem,“ dodává.

Trenérka Sacamira je sympatická milovnice koní, která svou zálibu uplatnila i profesně. Vyučuje totiž na Střední zemědělské škole v Přerově, obor Agropodnikání - chovatel koní, jezdec. Její manžel Radim pracuje ve slévárně.

V beňovské stáji chovají sedm koní, kterým věnují veškerý volný čas. „Manžel vstává ve čtyři ráno, aby poklidil, pak jde do práce. Odpoledne se tady hned z práce zase sejdeme a večer jdeme teprve domů. Tak je to každý den,“ prohodí chovatelka koní a v jejím hlase není ani náznak stížnosti.

Je to pohodář, říká o Sacamirovi trenérka Eva Petříková z beňovské stáje

Sacamiro, který pochází z hřebčína v Napajedlích a má geny po svém otci hřebci jménem Camill, už loni na Velké pardubické zabodoval, když obsadil v obrovské konkurenci třetí místo. Do cíle koně dovedl mladý žokej Jakub Kocman. Ten se vyhoupl do sedla koně neplánovaně, a to kvůli zranění pětinásobného vítěze Velké pardubické Jana Faltejska. Ten osedlal Sacamira na letošním ročníku Velké pardubické a připsal si tak své konto šesté vítězství v tomto dostihu. (pu)