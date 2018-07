S letištěm v Bochoři se počítá pro výcvik pilotů

S bochořským letištěm se v budoucnu počítá pro výcvik pilotů vrtulníků. Potvrdilo to ministerstvo obrany s tím, že do Bochoře plánuje přesunout část Centra leteckého výcviku v Pardubicích státní podnik LOM Praha. Ten provozuje areál letiště od doby, co ho opustili vojáci vrtulníkové základny.

Letiště v BochořiFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Podle ředitele společnosti LOM Praha Romana Planičky se o přesunu části výcviku velmi vážně uvažuje. „Předběžně počítáme s tím, že bychom přesunuli část výcviku z Pardubic do Přerova v příštím roce,“ upřesnil. Státní podnik LOM Praha je čelním opravárenským závodem pro vrtulníky řady Mi v zemích NATO a Evropské unie s uzavřeným cyklem oprav. Soustředí se především na generální opravy vrtulníků Mi-2, Mi-8/17 a Mi-24/35. Spadá pod něj i Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které zajišťuje už od roku 2004 kompletní výcvik pilotů naší armády pod vedením týmu profesionálních pilotů, instruktorů i techniků. „Protože na bochořském letišti v minulosti působila vrtulníková základna, má to svou logiku. O přesunutí části svých aktivit z Pardubic na bochořské letiště už nás vedení společnosti informovalo s tím, že v současné době o záměru jedná se starosty okolních měst a obcí,“ potvrdil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. ČTĚTE TAKÉ: U rondelu v Dluhonské vznikne i cyklostezka Jak rozhodne vláda? Rozhodnutí o tom, zda k přesunu dojde, bude ale podle něj ovlivněno především tím, jak rozhodne vláda v otázce výstavby strategické průmyslové zóny. „A svou roli bude hrát určitě i výsledek jednání se starosty obcí, a jaké k tomuto záměru zaujmou stanovisko,“ poznamenal mluvčí. ČTĚTE TAKÉ: Lidé z Palackého ulice sepsali petici, vadí jim hluk pod okny Čekání na investora Areál bochořského letiště provozuje státní podnik LOM od roku 2013, kdy se zavřely dveře za posledními vojáky vrtulníkové základny. Armáda totiž z důvodu úspor přesunula vrtulníkovou letku z Přerova do Náměště nad Oslavou. Rozlehlý areál dnes není zcela využitý. Strategická průmyslová zóna - projekt bývalé Sobotkovy vlády - totiž na velkého investora teprve čeká. „V současné době je zde více než třicet drobných nájemců a zhruba sto padesát pracovních míst. Jedním z nich je i firma Nirvana Systems, která vyrábí a montuje vírníky,“ upřesnil ředitel LOM Praha Roman Planička. Přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP) by větší využití letiště jedině uvítal. „Pokud by se do Přerova přesunul výcvik vrtulníků z Pardubic, ani to by ale nevyužilo všechny kapacity. Toto území je využívané neekonomicky,“ řekl už dříve v této souvislosti primátor. ČTĚTE TAKÉ: První český Samuraj je z Přerova! Hodně si toho vážím, říká René Garcia

Autor: Petra Poláková-Uvírová