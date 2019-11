Desetikilometrový úsek je posledním na D1, který se zatím nestaví. Stavba přitom měla začít podle původních plánů už vloni, kvůli problémům kolem územního řízení však nabrala zpoždění.

Stavbu zdržely zejména námitky ekologických aktivistů Děti Země, kvůli jejich opakovanému napadání územního řízení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nestihlo vyřídit stavební povolení v dříve plánovaném lednovém termínu.

Kvůli průtahům v přípravném řízení se navíc změnily poměry mezi zájemci a jejich kvalifikací pro stavbu.

ŘSD očekává, že změna územního rozhodnutí ke stavbě by měla nabýt právní moci v příštím roce na jaře. Stavební povolení proto chce podle současných plánů vyřídit do června 2020. Nové výběrové řízení na zhotovitele stavby by mělo začít také v příštím roce.

Úsek Říkovice - Přerov po dostavbě naváže na téměř 14 kilometrů dálnice mezi Lipníkem nad Bečvou a Předmostím u Přerova, které by se měly otevřít ještě letos. Stavba dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem začala v roce 2016. Dálnice D1 by měla mít po kompletní dostavbě celkem 377 kilometrů z Prahy přes Brno a Ostravu až k polským hranicím.