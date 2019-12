Na investiční akce hodlá město vynaložit zhruba 141 milionů korun a radnice se chce zaměřit především na opravy budov v majetku města, modernizaci škol nebo rekonstrukce silnic a chodníků. V plánu je třeba zbudování elektroinstalace na Základní škole Trávník, nového hřiště na ZŠ U Tenisu, ale i oprava budovy zdravotnické školy, silnic a chodníků.

Že by měly být v rozpočtu na straně příjmů i výnosy z dividend ekonomicky úspěšných městských společností, si myslí zastupitel Antonín Prachař (STAN).

„Máme tu dvě významné společnosti, které jsou ziskové a jejich výnosy by měly být reinvestovány ve prospěch obyvatel Přerova. Na účtech těch společností jsou desítky milionů korun,“ řekl. Podle náměstkyně primátora Hany Mazochové (ANO) ale není možné zapojit dividendy do rozpočtu, protože to neschválily valné hromady těchto společností.

Nedokončené projekty

Někteří zastupitelé zase upozornili na promarněný projekt strategické průmyslové zóny v Bochoři, kterou odpískala vláda, a jež mohla poskytnout pracovní příležitosti stovkám lidí. Opozici vadí i to, že ustrnul projekt na využití bývalého hotelu Strojař a rozpočet s ním nepočítá.

„Město potřebuje aktivní politiku zaměstnanosti a v této otázce jeho vedení nic neudělalo. Kde jsou doby, kdy ve strojírnách pracovaly stovky inženýrů, kdy na letišti pracovaly stovky lidí,“ posteskl si třeba zastupitel Martin Trhlík (STAN).

Podle primátora Petra Měřínského (ANO) se ale rozpočet připravuje pouze na rok. „Miliardové částky na průmyslovou zónu v Bochoři opravdu nemáme,“ doplnila ho náměstkyně primátora Hana Mazochová. Zastupitelé rozpočet po bouřlivé debatě schválili.