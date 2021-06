Jednoznačně nejvíce nehod v kraji se za poslední dva roky stalo na výjezdu z Olomouce směrem na Mohelnici - rizikový je především přetížený rondel, kde se kříží odbočení k obchodnímu centru, západní obchvat města a výpadovka na D35.

Co do počtu vážných nehod a zraněných je zase nejvíce nebezpečný tah mezi Mohelnicí a Zábřehem, haváriemi se do statistik nejvíce zapsal havně obchvat Zvole.

Pomoc u Globusu? Dokončení tangenty

Kolony netrpělivých řidičů i špatný způsob řazení do jízdních pruhů dlouhodobě komplikují dopravu na kruhovém objezdu poblíž olomouckého Globusu. V okolí 240,9. kilometru rychlostní komunikace došlo za uplynulé dva roky k 26 nehodám, nejvíce v regionu.

Pomoci má dokončení západního obchvatu Olomouce. Přes tři kilometry dlouhý úsek D35 mezi Křelovem a Slavonínem, by měl být hotový v roce 2026.

„Loni jsme získali pravomocné územní rozhodnutí. Aktuálně je již dokončená dokumentace pro stavební povolení a připravují se podklady pro zahájení výkupů pozemků,“ informoval ředitel olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Martin Smolka. Zejména kamiony se pak budou moci přetížené okružní křižovatce vyhnout.

Nebezpečný obchvat Zvole

K nejzávažnějším karambolům dochází na hlavním tahu I/44 mezi Mohelnicí a Zábřehem. Jenom na obchvatu u obce Zvole se za uplynulé dva roky zranilo 10 osob.

„Někteří řidiči mohou přeceňovat své schopnosti a předjíždět jiná vozidla, přičemž na tomto úseku jsou dvě křižovatky bez řadících pruhů pro odbočení vlevo,“ vysvětlil důvod neštěstí Marek Sládeček, vrchní komisař Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Neopatrnost při tomto manévru stála i za dubnovou nehodou pěti osobních aut, když se mladé řidičce nepodařilo předjet cisternu. Čtyři lidé skončili v péči lékařů.

Nejhorší úseky v Olomouckém kraji podle počtu nehod za poslední dva roky

1. Olomouc, silnice 35, 240,9. kilometr - rondel u Globusu

26 nehod, 6 zraněných, škoda 1,1 milionu

2. Lipník nad Bečvou, D35, 296. kilometr - u křížení s D1

23 nehod, 8 zraněných, škoda 4 miliony

3. Obchvat Zvole (Šumpersko), silnice I/44 Mohelnice - Zábřeh, 8. kilometr

21 nehod, 10 zraněných, škoda 1,4 milionu

4. D1 mezi Lipníkem a Hranicemi, 298. kilometr

20 nehod, 0 zraněných

5. D35 Olomouc - Lipník, 286,5. kilometr u Velkého Újezdu

19 nehod, 7 zraněných

6. D46 Olomouc - Vyškov, 22,7. kilometr u Prostějova

16 nehod, 2 zranění

Dálniční strašáci

Mezi nejhorší místa se zařadily i dva dálniční úseky u Lipníku nad Bečvou, 296. kilometr D35 a 298. kilometr D1. Právě mezi Lipníkem a Hranicemi se 16. března staly tři hromadné nehody. Kvůli nepříznivému počasí do sebe v rychlém sledu po sobě nabouraly dvě desítky aut, osm osob bylo zraněno.

Zlepšit situaci zejména při odbočování z dálnice má nová mimoúrovňová křižovatka i množství velkoplošných tabulí.

„Po spuštění do provozu tohoto úseku bylo z naší strany také iniciováno doplnění vodorovného dopravního značení,“ reagoval Marek Sládeček.

Častěji než jinde motoristé bourají i na D35 u obce Daskabát. Podle policie, která nejen tento problémový úsek pravidelně hlídá, za to může hlavně selhání lidského faktoru, například překročení povolené rychlosti, nerespektování dopravních značek nebo únava řidiče.

K dopravním nehodám ale dochází i na území měst. Nejen za těmi na parkovišti u Kauflandu ve Fučíkově ulici v Jeseníku nebo pod magistrátem v Hynaisově ulici v Olomouci vězí nesprávné otáčení či couvání.