Zlepšení si kraj slibuje zejména v motorové trakci. České dráhy již pořídily zánovní klimatizované jednotky německého výrobce Stadler Pankow a počítají s nimi pro Olomoucký kraj.

V závěru letošního roku končí dlouholetá smlouva s Českými drahami a v regionech si vybírají dopravce, kteří zajistí obslužnost na konkrétních tratích, jejich úsecích.

„Postupně jsme vedli konzultace se třemi dopravci,“ informoval v pondělí zastupitele náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jan Zahradníček.

„Chystáme přímé zadání pro České dráhy,“ sdělil.

České dráhy koupily dvanáct klimatizovaných jednotek řady 646 výrobce Stadler Pankow a již dříve Deníku potvrdily, že počítají s jejich nasazením v Olomouckém kraji.

Hejtmanství požadovalo obměnu vozového parku, na což České dráhy jsou připraveny. V motorové trakci si proto kraj slibuje od roku 2020 posun.

"Arriva by nenabídla nové vozy"

Cenu za vlakový kilometr náměstek Zahradníček zatím nezveřejnil.

„Cena, která byla nabídnuta, koresponduje s ostatními dopravci, kteří se uchytili v jiných krajích,“ sdělil zastupitelům.

Kraj může zadat obslužnost přímo nebo prostřednictvím soutěže. Zvolil první variantu. Jak vyplývá z oznámení zveřejněném ve středu na úřední desce kraje, chystá přímé zadání pro tři provozní traťové soubory. Dopravní komise kraje nechtěla zadávat jednu z oblastí přímo jinému dopravci.

„Mohli jsme říci, že soubor Haná bude jezdit jiný dopravce a dát mu to na přímo, ale nenabídl by nová vozidla, protože je nemá – to je poslední vyjádření Arrivy. A cena by nebyla zajímavější než ta, kterou nám daly České dráhy,“ vysvětloval na zastupitelstvu náměstek.

Elektrifikace tratě přes Šternberk

Provozní soubory „Haná“ a „Sever“ zahrnují motorovou trakci s plněním od ledna 2020 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2028/2029.

V elektrické trakci jsou do konce roku 2022 uvedeny dva soubory Elektrická síť – střed a Elektrická síť – nová infrastruktura.

Jedná se o připravovanou elektrifikaci trati Šumperk – Uničov – Olomouc, kterou chce Správa železniční dopravní cesty zahájit letos a dokončit do konce roku 2022. Proto je zde tříleté překlenovací období.

Ve všech souborech chce Olomoucký kraj objednávat více než šest milionů vlakových kilometrů ročně.

Náměstek: Významné ústupky

Smlouvu budou zastupitelé schvalovat v dubnu. Na stole budou mít podle Zahradníčka všechny podklady, včetně ceny za vlakový kilometr. Jde o nejzazší termín, aby kraj stihl zadat Českým drahám kompletní rozsah obslužnosti.

„Vedeme intenzivní jednání s Českými drahami, které mají svoji představu o podmínkách. Nechci se chlubit, ale myslím si, že jsme dosáhli velmi významných ústupků ze strany Českých drah, dokonce i razantního snížení jednotkové ceny za vlakokilometr,“ informoval Zahradníček.

Modernizace německých stadlerů

České dráhy před měsícem Deníku potvrdily, že v Německu nakoupily 12 jednotek a pět již přivezly do Prahy. V barvách Deutsche Bahn byly nasazeny v provozním souboru Prignitz Express. Teď je čeká nejen periodická oprava, ale také modernizace.

„V nejbližších týdnech vypíšeme zakázku na firmu, která opravu a modernizaci provede. I když se jedná o zánovní jednotky, po jejich modernizaci dokážeme cestujícím na vybraných tratích nabídnout o třídu vyšší kvalitu služeb než doposud,“ uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Motorové jednotky by měly být nasazovány postupně. Pět vlaků by mělo jezdit ze Šumperku do Jeseníku, pět mezi Olomoucí, Moravským Berounem a Domašovem nad Bystřicí a dvě jednotky by vozily cestující na Hané – na trati Příkazy, Senice na Hané.

V porovnání se starými motorovými soupravami nabídnou klimatizované nízkopodlažní jednotky Stadler s kapacitou více než 100 míst k sezení komfortnější svezení.

„Nový bude audiovizuální informační systém, orientační majáky pro nevidomé, Wi-Fi, elektrické zásuvky i čalounění sedadel,“ vyjmenovával Joklík.

„Vozidla samozřejmě dostanou také lak v barvách ČD a v případě nasazení v Olomouckém kraji také Olomouckého kraje," doplnil.

Další proměna vozového parku

Na elektrifikované trati Olomouc – Uničov – Šumperk po roce 2022 lze očekávat proměnu vozového parku.

„Zde dojde nejen ke změně rychlosti pohybu vozidel, ale po modernizaci trati jsou přislíbena nová vozidla, která by zde měla jezdit,“ sdělil náměstek Zahradníček.

Vylepšení vozového parku mohou cestující vyhlížet i na provozním souboru Elektrická síť – střed poté, co bude v průběhu letošního roku prodloužena notifikace. Závazek by byl tři roky plus dalších 10 let pro České dráhy.

„Zadáme na přímo na 10 let a počítáme, že přijdou nová vozidla. Ta stará chceme alespoň částečně povyměňovat,“ uvedl náměstek Zahradníček.



Provozní soubor Haná

č. 017: Dzbel - Moravská Třebová

č. 271: Prostějov – Dzbel

č. 273: Prostějov – Červenka

č. 274: Litovel Předměstí – Mladeč

č. 275: Olomouc - Drahanovice.



Provozní soubor Sever

č. 270: úsek Olomouc - Zábřeh na Moravě

č. 291: Zábřeh na Moravě - Bludov – Šumperk

č. 292: Šumperk - Bludov - Hanušovice - Jeseník – Krnov

č. 294: Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem

č. 295: Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku

č. 297: Mikulovice - Zlaté Hory

č. 310: Olomouc - Moravský Beroun.



Provozní soubor Elektrická síť – střed a Elektrická síť – nová infrastruktura

č. 270: Zábřeh na Moravě – Olomouc – Přerov (i mimo Přerov) – Hranice na Moravě – Bohumín

č. 280: Hranice na Moravě – Vsetín, - č. 290: Olomouc – Uničov – Šumperk

č. 291: Zábřeh na Moravě – Šumperk – Kouty na Moravě a Petrov nad Desnou – Sobotín

č. 300: Přerov – Nezamyslice – Vyškov

č. 301: Olomouc – Prostějov – Nezamyslice