Zdroj: Deník / Petra Poláková-UvírováMagda Barboříková, 63 let, Přerov

Nevnímám to jako dar, důchody jsou pořád stejné a ceny stále rostou. Beru to spíše jako dorovnání, aby si mohli důchodci koupit aspoň něco navíc. Peníze si dám asi bokem, a až to bude možné, zajdu si třeba do divadla, nebo si koupím nějaký pěkný obrázek.