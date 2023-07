Dovolená na chalupě v Jeseníkách či Beskydech není jen vysněnou oázou klidu uprostřed panenské přírody. Většina chalupářů se každý rok těší hlavně na procházku do lesa, košíky plné hub a smaženici. Podle mykologů se na letošní situaci v lesích podepsalo katastrofální sucho. Naději představují pro milovníky houbaření srážky, které spadly v uplynulých dnech hlavně na Jesenicku. Díky nim přicházejí z lesů dobré zprávy - tam kde napršelo, konečně rostou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Radim Havlík

„Tropická vedra, sucho a vítr způsobily, že bylo v lesích celý červenec totální prázdno. Houby nesnášejí výkyvy teplot - a nad 25 stupňů Celsia už je pro ně příliš moc, takže nerostou vůbec. Mělo to jediné plus - nemuseli jsme do této doby řešit žádné otravy,“ shrnul uznávaný přerovský mykolog Jiří Polčák.

Přestože procházka po lesích nenabídla v tropických vedrech kozáky, křemenáče nebo suchohřiby, mykolog na Přerovsku zaznamenal výskyt vzácné kalichovky lužní, která roste v Česku pouze na několika lokalitách Jižní Moravy, a to v lužních lesích okolo dolního toku Moravy a Dyje.

Vzácnost rostla u Lipníku

„Našel jsem tuto vzácnou houbu v Lipníku nad Bečvou, což je opravdová rarita, protože mykologové po ní pátrají, kde se dá, a já ji mám kousek od domu. Je to drobná houbička s fialově růžovými lupeny, která je zákonem chráněná. V Evropě je jen málo lokalit, kde se vyskytuje. Objevil jsem ji už koncem května, ale právě teď jsou na ni ideální podmínky,“ řekl Jiří Polčák.

Houbaři i přes nepříznivou situaci, která panovala celý červenec, hlásí první úlovky. „Po deštích to teď vypadá konečně nadějně. Houby potřebují z osmdesáti procent vodu, takže deficit vláhy z důvodu vleklého sucha je dlouho znát. Když panuje sucho příliš dlouho, a pak jednou zaprší, tak si lidé myslí, že konečně porostou. Deficit byl ale tak zásadní, že je jedna bouřka málo,“ zhodnotil Milan Plášek, předseda Mykologického spolku v Přerově, který každoročně pořádá tradiční výstavu hub.

Podle něj teď houbaři nejčastěji narazí na žampiony, ke kterým se déšť vždy lépe dostane, protože rostou hlavně na loukách. „V Beskydech sice zapršelo, ale srážek bylo málo. Nejlepší situace je z tohoto pohledu v Jeseníkách, kde spadlo šedesát milimetrů vody. Tento týden by už tedy houbaři mohli něco nasbírat,“ odhaduje.

Lidé, kteří plánují dovolenou v Jeseníkách nebo sem jezdí na chalupu, se mohou těšit na plné košíky. „U nás už hříbky rostou asi týden. Po vedrech a suchu teď začalo docela pršet, což houbám svědčí. Chodím do lesa každé dva dny a košík nezůstane nikdy prázdný. Nejčastěji narazím na babky a suchohřiby,“ pochvaluje si jeden z houbařů, který bydlí v obci u Hanušovic.

Sváteční houbaři musejí počkat

Ty pravé žně ale podle mykologů nastanou až koncem srpna a v září, kdy se v přerovském klubu Teplo koná i tradiční výstava hub. Její termín už si mohou milovníci houbaření zapsat do kalendáře - uskuteční se 15. a 16. září.

Mykologická poradna při Ornitologické stanici v Přerově přes léto funguje, ale konzultace probíhá spíše po telefonické domluvě. „Kdo si není jistý s určením druhu hub, může zavolat nebo zaslat snímky. V květnu jsme zaznamenali poměrně hodně muchomůrek tygrovaných, k otravám ale do této doby naštěstí nedošlo,“ uzavřel Jiří Polčák.