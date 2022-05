„Zhotovitelem a investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic. My jsme tuto stavbu po dokončení převzali s tím, že vnitřek rondelu a travnaté plochy budou ve vlastnictví města. Stavbu jsme sice převzali, ale s výhradou, že jsou zde nedodělky a trváme na jejich odstranění. Jedním z nich je i zaplevelení travnatých ploch,“ vysvětlil Miloslav Dohnal z odboru majetku přerovského magistrátu.

Stavba průpichu odkryla původní dlažbu Komenského třídy

Přestože Ředitelství silnic a dálnic přislíbilo, že zjedná nápravu, dlouho se nic nedělo.

„Zareagovali až na čtvrtou urgenci, a to tak, že vysokou trávu posekali uvnitř, ale po obvodu ji nechali,“ zmínil.

Město se podle něj začne o údržbu starat až ve chvíli, kdy budou nedodělky odstraněny.

„Měli by to chemicky ošetřit a posekat trávu. Pokud bude plevel odstraněný, tak to převezmeme. Chystá se i drobná úprava rondelu v podobě nového prvku,“ nastínil Miloslav Dohnal.

VIDEO: Nový přerovský rondel dlouho nevydržel, rozbily jej tři kamiony

Řidiči, kteří projíždějí kolem, jen zoufale kroutí hlavou.

„Viditelnost je nulová - nechápu, proč to někdo nemůže jednoduše posekat. Když to šlo uvnitř, mohli vzít i ten zbytek na kraji,“ namítl jeden z projíždějících šoférů, který bydlí v Předmostí.

„Člověka to sice nutí zpomalit, protože nic nevidí, takže aspoň jedna výhoda. Hlava mi to ale nebere. Už tak je rondel nad úrovní silnice a s tou dva metry vysokou trávou připomíná spíš kopec,“ dodal jiný z řidičů, Libor z Olomouce.