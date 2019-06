Podle radnice povedou k lepší plynulosti a bezpečnosti dopravy a za poměrně nízkých finančních nákladů.

První změnou je zobousměrnění Wurmovy ulice, po kterém už řidiči volají delší dobu.

Druhou pak stavba kruhového objezdu u nákupní galerie v Čechově ulici.

„Křižovatka ulic Čechova a Šířava je dlouhodobě hodnocena jako nepřehledná. Provoz tu navíc ještě více zhoustl poté, co byla postavena nákupní galerie. Kruhový objezd by měl přinést větší bezpečí pro řidiče, ale i plynulejší průjezd Přerovem,“ vysvětlil radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Pokud to povětrností podmínky dovolí, zahájí dělníci práce už ve středu 19. června pozdě odpoledne, kdy u rondelu provedou vodorovné dopravní značení.

O dva dny později pak vypukne samotná stavba, která bude časově i finančně nenáročná - jedná se totiž pouze o osazení komunikace retardéry, jež budou vymezovat kruhový objezd. Zakázka město vyjde na necelých 195 tisíc korun.

„Čechovou ulicí vede velmi silný dopravní proud a okružní křižovatka umožní bezproblémové a bezpečné napojení aut z ulice Svisle a ze Šířavy,“ zdůvodnil změnu vedoucí oddělení dopravy přerovského magistrátu Alexandr Salaba.

Podle něj nepůjde o klasickou okružní křižovatku se stavebními úpravami, ale středový ostrůvek bude vymezen balisety a přejezdovými prahy.

Wurmova bude jako dřív

Zhruba ve stejné době město plánuje také zobousměrnění Wurmovy ulice. Po silnici jezdila auta v obou směrech už dříve, ale na jaře roku 2017 vedení radnice rozhodlo, že se silnice stane jednosměrnou.

Důvodem toho, proč řidiči jednoho dne narazili na zákazovou značku a cyklisté dostali navíc protisměrný jízdný pruh, byl fakt, že se křižovatka ulic Wurmova a Komenského jevila jako nepřehledná a nebezpečná pro chodce i cyklisty.

„Motoristé tuto úpravu nepřivítali a často jsme od nich slyšeli, že by chtěli vrátit do Wurmovy ulice provoz v obou směrech a původní dopravní režim. Teď k tomu tedy přistupujeme, a to i v souvislosti s komplikacemi, které nastávají kvůli právě probíhajícím a chystaným dopravním stavbám,“ poznamenal Tomáš Navrátil.

Přerovští řidiči by se měli připravit na to, že koncem příštího týdne nebudou moci ve Wurmově ulici zaparkovat, protože zde budou probíhat úpravy - na plánovaná omezení je ale včas upozorní dopravní značka.