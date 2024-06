Nové zázemí pro svou činnost získalo Romské komunitní centrum Lačo jilo v Přerově, které donedávna sídlilo ve zchátralém objektu v Kojetínské ulici. Charita Přerov, pod niž centrum spadá, se dohodla na pronájmu s majitelem objektu ve Škodově ulici. Prostory mohou využívat k nejrůznějším aktivitám romské děti ze sociálně vyloučených lokalit.

Přerov, Romské komunitní centrum Lačo jilo

„Chceme děti naučit do nového centra chodit - aby se sem každý den těšily, vnímaly to tady jako svůj druhý domov a nemusely postávat u mašinky,“ řekla Alena Pizúrová, ředitelka Charity Přerov. Úpravy prostor v budově někdejšího sídla firmy ve Škodově ulici podle ní nebyly nijak nákladné.

„V devadesátých letech tu sídlila firma Staving, což je majitel budovy, od kterého máme místnosti pronajaté. Objekt sloužil dříve i k jiným účelům, byla tu například cestovní kancelář. Prostory jsme pouze vyklidili, protože byly v zachovalém stavu. Pořídili jsme jednu sádrokartonovou stěnu, udělali revizi elektro, takže to celé přišlo na 30 tisíc korun,“ popsala Pizúrová.

Objekt ve Škodově ulici bude centrum využívat k nejrůznějším aktivitám. „Je tu velká kuchyň, takže chystáme kurzy vaření pro děti, poslouží i pro rukodělnou činnost a budeme tu školákům pomáhat s domácími úkoly, aby měli možnost vzdělávat se. Součástí je také posilovna, hudební studio a sál, který bude využívat k nácviku taneční soubor,“ přiblížil Ivan Kandráč, vedoucí Romského komunitního centra Lačo jilo.

Centrum bude otevřené denně od pondělí do pátku v odpoledních hodinách. „V pondělí, ve středu a v pátek sem mohou děti zavítat od 13 do 16.30 hodin, v úterý a ve čtvrtek pak od 14 do 18 hodin,“ upřesnil.

Město činnost Romského komunitního centra Lačo jilo podporuje. „Vnímám to jako skvělý počin, protože charitní centrum je nyní v prostorách, které jsou mnohem větší, než byly ty na Kojetínské. Mohou tedy přilákat daleko více dětí, pro něž je nízkoprahové zařízení určené. Zároveň poskytují i lepší zázemí pracovníkům komunitního centra, kteří mohou nyní poskytovat více služeb,“ konstatoval náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

„Věřím tomu, že když sem děti jednou přijdou, budou se sem rády vracet. Název centra je Lačo jilo, což znamená dobré srdce. Tento dům se tedy může stát pro děti dobrým srdcem této lokality. Pokud se nám podaří přesvědčit třeba jen jednotlivce o tom, aby svůj životní styl do budoucna nasměroval jinak, tak to beru jako velkou výhru a pomoc,“ uzavřel.