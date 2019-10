Stavební firma má poslední dny na to, aby dokončila úpravy prostranství, které ve Škodově ulici vzniklo po zbourání domů v bývalém romském ghettu.

„Firma s pracemi finišuje a příští týden převezmeme upravenou lokalitu od zhotovitele,“ informoval přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Historie místa je pohnutá - domy ve Škodově ulici odkoupil od města i s nájemníky před lety soukromý investor, který chtěl lokalitu zvelebit a postavit zde multifunkční domy s obchůdky a byty. Ze záměru ale nakonec sešlo. Převážně romské rodiny, které tu žily, byly po vleklých peripetiích a mnoha letech vystěhovány.

Do Škodovy ulice vjely v roce 2017 bagry a čtvrť srovnaly se zemí. Město za bourání zaplatilo 3,5 milionu korun, z toho 2,5 milionu činila dotace. Jednou z podmínek získání státní podpory na demolici byla právě revitalizace, která přišla na řadu v letošním roce.

„S revitalizací začali dělníci v polovině července a jejich práce spočívala v oživení a úpravě úseku o délce 84 metrů, především veřejných ploch a chodníků,“ přiblížila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Chodník podél plochy byl předlážděn a součástí zakázky byla i oprava oplocení mezi pozemkem a bývalou továrnou Heinik. Původní zídku, postavenou smíšeným zdivem z kamene a cihel, nahradilo betonové oplocení.

Na prostranství je dnes kontejnerové stání, ale instalovány byly i dvě lavičky, odpadkový koš a po rozebrání zbytků dlážděných ploch, vymýcení křovin a srovnání terénu následovalo dosypání zeminy a osetí trávou. V místech, kde kdysi žilo až pět set lidí, je dnes travnatá plocha.

„Celá čtvrť, kdysi hustě obydlená, zůstane takto zakonzervována. Nepočítá se zde s výstavbou, která byla v plánu ještě před deseti lety. V těsné blízkosti lokality totiž povede průpich městem, který se už připravuje, a jenž změní tvář této přerovské části,“ uzavřela mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Jak šel čas se Škodovou ulicí:

• v roce 1895 dostala čtvrť u nádraží rozhodnutím přerovských radních název Škodova ulice.

• pojmenována byla po Jakubu Škodovi, řediteli přerovského gymnázia, který v Přerově zemřel v roce 1885. Postupně zde začaly vyrůstat obytné domy pro železničáře a jejich rodiny. Lokalita patřila do 60. let 20. století k atraktivním přerovským adresám.

• na konci 80. let 20. století byli do této části města vystěhováváni především problémoví lidé a neplatiči.

• v 90. letech minulého století už se mluvilo o Škodově ulici jako o romském ghettu.

• na začátku nového tisíciletí byli zástupci města postaveni před otázku, co s dezolátní čtvrtí, v níž žilo až pět set sociálně slabých nájemníků. Padlo rozhodnutí, že budou domy prodány i s nájemníky slovenské společnosti Immofin, a to za 1,5 milionu korun.

• v roce 2007 se firma zavázala, že najde na své náklady nové bydlení pro desítky rodin, domy zbourá a do pěti let zde vybuduje výstavní čtvrť se sto padesáti byty, obchody a kancelářemi. Podařilo se jí vystěhovat část nájemníků, zčásti zdemolovat domy, a pak se zástupci firmy Immofin, kterou přejmenovali na Opera Bohemia, dostali do finančních problémů a z plánů sešlo.

• v roce 2012 bylo u Krajského soudu v Ostravě zahájeno proti firmě insolvenční řízení. Čtvrť byla oplocena a zakonzervována.

• v roce 2016 zastupitelé odsouhlasili, že koupí Škodovu ulici zpět do majetku města, a to za 3 miliony 270 tisíc korun.

• v roce 2017 začala firma bourat poslední zchátralé domy.

• V roce 2019 prošlo území revitalizací za 2 miliony 650 tisíc korun, hlavní plocha po zbouraných domech byla upravena a zatravněna.