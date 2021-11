Mezi přerovskými Romy není téma očkování tabu a nedá se říci, že by o ně neměli vůbec zájem.

„Na jedné straně jsou ovlivněni informacemi na sociálních sítích, na straně druhé vlastními zkušenostmi v rodinách, protože hodně Romů už na tuto nemoc zemřelo. S očkováním většinou neváhají starší lidé, zatímco rodiče malých dětí o něm nechtějí ani slyšet,“ shrnul poznatky z terénu Ivan Kandráč, vedoucí Romského komunitního centra Lačo jilo, které působí pod místní charitou.

Podle pracovníků Armády spásy, která v Přerově provozuje Azylový dům pro matky s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, se chtějí nechat naočkovat spíše starší děti.

„Nejčastěji se setkáváme s názorem, že jim vadí roušky a testování. Další argument pak je, že to dělají pro zdraví rodičů. Děti nechtějí, aby jejich blízcí onemocněli,“ přiblížila Kateřina Kršková z přerovské Armády spásy.

Nevnímají to jako prioritu

Podle terénních pracovníků ale nepovažuje většina Romů očkování za prioritu.

„Je to individuální, ale dá se říci, že menší část je těch očkovaných a větší část neočkovaných. Většinou je k aplikaci vakcíny donutí až konkrétní situace, ve které se nacházejí. Nevnímají to jako prioritu,“ shrnula koordinátorka pro Olomoucký kraj Monika Pazderová ze Státního zdravotního ústavu.

Jak potvrzuje romský preventista Pavel Mirga, je kamenem úrazu neinformovanost.

„Je to tak sedmdesát na třicet ve prospěch neočkovaných. Někteří sledují Facebook, popírače a snadno podlehnou dezinformacím, takže se očkovat nepůjdou. To jsou ale lidé, kteří se nechají snadno zlanařit - třeba jeden z našich chodil před volbami po ulici s balonky SPD, protože je dostal pro děcka zadarmo. A těm musíte věci jasně vysvětlit,“ vylíčil.

„Jiní se zase chodí za asistenty radit, jestli se mají očkovat. Na rovinu jim říkáme, že virus mutuje a bude silnější, zatímco při očkování je průběh mírnější. Radíme jim, aby byli zodpovědní vůči svému okolí. Já osobně už čekám na třetí dávku a spousta mých známých se očkovat nechala,“ dodal.

Mobilní tým zatím nikdo nežádal

Mobilní očkovací týmy, které vyrážejí za lidmi v odlehlejších regionech, se zatím do Přerova nechystají.

„Žádný takový požadavek jsme neobdrželi, ale pokud by z města vzešel, podařilo by se nám to zorganizovat. Jeden mobilní tým máme pro Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko,“ shrnula krajská koordinátorka pro očkování Jarmila Kohoutová z Fakultní nemocnice v Olomouci.

Sociální odbor přerovského magistrátu pomáhá hlavně s registrací na očkování.

„Pokud k nám přijde klient a neví si rady, tak mu poradíme. Hromadný zájem o očkování jsme však zatím nezaznamenali. V případě, že by někdo potřeboval pomoc se zařízením očkování, tak ho nasměrujeme,“ uzavřela Romana Pospíšilová, vedoucí odboru školství a sociálních věcí přerovského magistrátu.