Roma do podnájmu nikdo nechce, říká nájemník z ubytovny Chemik

S manželkou a dvěma dětmi žije Robert Ondič na ubytovně Chemik v ulici Velké Novosady v Přerově už čtyři roky.

Věděl, že se bude muset časem přestěhovat jinam, protože se město rozhodlo ubytovnu srovnat se zemí. Nečekal ale, že to přijde tak brzy.

„Za těch pár dnů podnájem nikdo nesežene, a už vůbec ne, když je Rom,“ stěžuje si.

Nervy na pochodu, beznaděj a strach, co bude dál. Taková nyní panuje nálada na ubytovně.

Syn se tady učí dobře

Robert Ondič se snaží za každou cenu sehnat podnájem, do kterého by se mohl i se svou rodinou v co nejkratší době přestěhovat. Bohužel - neúspěšně.

„Situace se vždy opakuje. Dvakrát mi bylo řečeno přímo do očí, že jsem Rom, a ty nikdo nechce, a že i kdyby mi ten podnájem dali, chtěli by čtyři nájmy dopředu a kauci deset tisíc. Jiní se na mě podívají a okamžitě odmítnou s tím, že už mají obsazeno,“ líčí muž.

Jednou z možností by podle něj mohlo být bydlení v bývalém hotelu Grand u přerovského nádraží, kde teď žije jeho dcera, ale i tady majitel požaduje kauci dvanáct tisíc korun a jeden nájem dopředu.

„To už je ale poslední štace, a stejně bychom se mohli nastěhovat až někdy v únoru,“ krčí rameny.

Do poslední chvíle přemýšlel i o ubytování v přerovském Azylovém domě.

„Zjišťoval jsem, jak to funguje v Azylovém domě pro matky s dětmi na Jižní čtvrti, ale do včerejšího dne tam bylo jen jedno volné místo. Dnes už mají plno a navíc tam můžou jen svobodné matky s dětmi, chlapi ne,“ vysvětluje.

Manželé mají kromě syna ve své péči také vnučku. Odstěhovat se mohou do Ostravy, ale jejich třináctiletému synovi se z Přerova nechce, protože si ve městě zvykl.

„Už rok jsme tam bydleli, ale syn si v Ostravě nemohl zvyknout. Víte, co to pro něj bude za šok, když ho po sedmi letech dám do jiné školy, a odtrhnu od kamarádů? Má ve škole průměr 2,1 a chtěl by jít na vojenskou akademii. Mám strach, že by se tam mohl chytnout špatné bandy. Tady se učí dobře a já bych chtěl, aby z něj něco bylo,“ plánuje.

1800 za byt

Bezmocný nájemník nechápe, proč musejí všichni ubytovnu opustit tak rychle.

„Město nemá peníze na demolici, ani nový projekt. S demolicí mají začít až v roce 2019. Tak co si z nás město dělá? Strojař je prázdný jak dlouho a v Husově ulici je volný celý jeden blok. Proč tam už dávno není sociální bydlení?,“ ptá se.

Na byt v Chemiku rodina doplácí 1800 korun.

„Měsíčně dostávám deset tisíc, manželka je nemocná a musím se o ni starat. Doplatím za nájem na ubytovně, poplatím, co mám, ale i tak nám pro čtyři lidi zůstane na živobytí 6500 korun,“ uzavírá sklesle.