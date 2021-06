Kdybyste chtěl do vaší obce nalákat návštěvníky, kam byste je zavedl?

Zajímavých míst je u nás spousta. Určitě k nim patří někdejší zámek s krásně upraveným parkem a letitými stromy, který dnes využívá Ústav sociální péče. Na seznamu kulturních památek je novogotická kaple na místním hřbitově, ale i pískovcový kříž, mezi pamětihodnosti patří socha sv. Františka Xaverského, postavená na návsi během morové rány v roce 1715. Impozantní je i kostel sv. Jakuba Většího, jenž byl zbudován už v roce 1353, v roce 1764 vyhořel a byl znovu postaven do dnešní podoby. Jsou zde pochováni poslední Ludanicové Václav a Půta, jejichž náhrobky byly při přestavbě kostela zabudovány po stranách hlavního vchodu. Na návsi jsou také památníky padlých z období první a druhé světové války. V roce 2001 pak byl u samoty Vrbovec postaven rovněž památník padlým americkým a kanadským letcům, kteří v tomto prostoru zahynuli při známé letecké bitvě 17. prosince 1944.

Jakými investičními projekty obec aktuálně žije?

Kromě obnovy hrobky Eichhoffů na místním hřbitově je druhou větší akcí také stavba přestupního terminálu za zhruba 6,3 milionu korun. Tato stavba je z více než osmdesáti procent pokryta evropskou dotací z ITI. U nádraží vznikne parkoviště pro dvacet aut, krytý přístřešek pro kola a nová zastávka autobusu, terminál propojí autobusovou, vlakovou, osobní i cyklistickou dopravu. Zjistili jsme, že své auto u nádraží často odstaví třeba lidé z Čekyně, kteří se potřebují dostat rychle do Olomouce. Zaparkují tady auto a sednou na vlak. Součástí stavby terminálu je i 250 metrů dlouhá cyklostezka s chodníkem. V obci se stále obnovují a rozšiřují parkovací plochy, opravují chodníky, zrovna minulý rok jsme dělali poslední chodník v horní části obce. Opravy řešíme i ve sportovním areálu - ten jsme si pronajali od TJ Sokol na třicet let do správy a stále je co vylepšovat.

Co se u vás podařilo vybudovat v minulých letech?

K nejzásadnějším investicím patřila oprava mateřské školy, která zahrnovala částečnou rekonstrukci s přístavbou a rozšířením patra. V Rokytnici vzniklo také nové hasičské muzeum a zásadní je i vybudování obecní optické sítě, na niž je už připojených přes 460 nemovitostí.

Do jaké míry ovlivnila společenské a kulturní dění v obci pandemie? Vrátil už se život do normálních kolejí?

Stejně jako jinde se i v Rokytnici zastavil veškerý kulturní život. Postupně se ale začínáme k pořádání akcí vracet. Už proběhly rybářské závody, měli jsme i Guláš fest. Se spolky máme teď naplánované akce až do konce roku a podle epidemiologické situace na podzim uvidíme, zda všechny proběhnou. Snažíme se pořádat každý týden zajímavou akci a z těch nejbližších se uskuteční 26. června velká výstava drobného zvířectva ve sportovním areálu a 25. července pak klasickém termínu na Jakuba hodové slavnosti. Ty potrvají od pátku do neděle.

Jak pestrá je činnost spolků?

Historicky nejvýznamnější je TJ Sokol s oddílem národní házené. Zajímavostí je, že předchůdcem TJ Sokol byl čtenářsko-pěvecký soubor Vlastimil, který vznikl v roce 1866 a v roce 1910 pak jeho členové přešli pod hlavičku Sokola. Dlouhou historii má za sebou také Sbor dobrovolných hasičů, z těch novodobějších je velmi aktivní rybářský spolek. Místní rybník totiž přešel pod obec, rybáři si jej pronajali a pořádají zde různé závody pro děti. V obci je i kulturní spolek, který se stará o dění na vesnici, nebo spolek chovatelů.

Je o bydlení v Rokytnici zájem?

Ano, ale nejsou volné parcely, a pokud se objeví nějaké domy na prodej, tak jsou rychle pryč. Rokytnice je totiž jako místo pro bydlení ideální. Lidé to mají blízko jak do Přerova, tak do Olomouce. Navíc je tu zastávka vlaku. V situaci, která dnes panuje v dopravě v Přerově a okolí, jste v Olomouci pomalu rychleji než v Přerově. Například do obchodního centra Haná dojedete do patnácti minut.