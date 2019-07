Přesto Rodinné centrum Sluníčko, které v Přerově funguje už dvacet let, doslova bojuje o přežití.

Důvodem je nedostatečná podpora státu a fakt, že výše dotací ministerstva práce a sociálních věcí v posledních letech ustrnula.

„Problémy začaly už v roce 2017, kdy nám pomohl přežít alespoň dar Lesů České republiky. Loni jsme získali dotaci 138 tisíc korun, ale letos už jsme na ni nedosáhli. Ministerstvo přispělo vyšší částkou, ale jen vybraným centrům - a mezi ně jsme nepatřili,“ shrnula Jana Zvědělíková, předsedkyně spolku Rodinné centrum Sluníčko v Přerově.

Dnes je tedy situace taková, že se s pomocí kraje a města daří financovat alespoň provozní náklady zařízení. Na žádné vyskakování to ale není. Aby Sluníčko finančně přežilo, žije z pořádání akcí.

Jen loni uspořádalo na dvě desítky akcí pro veřejnost, ale i přednášky, kurzy, bazárky a výlety.

Vyjde přeměna na dětské skupiny?

Problém mateřských a rodinných center trápí města v celé republice a na jejich podporu v červenci dokonce vznikla petice.

Podle petentů potřebují centra k zachování úrovně služeb navýšení prostředků na provoz zhruba o třetinu, jinak je čeká výrazné omezení. Nedostatek peněz je přitom pro některá zařízení doslova likvidační.

„Všechna rodinná centra se teď v důsledku změn transformují na dětské skupiny. Budeme o to usilovat také, ale pokud nám to nevyjde, pravděpodobně zavřeme,“ krčí rameny Jana Zvědělíková.

Rodinné centrum Sluníčko získalo loni od Olomouckého kraje dotaci přes 14 tisíc korun na podporu prorodinných aktivit a 18 tisíc na projekt Sluníčko dětem a (pra)rodičům. Od města pak zhruba 50 tisíc na kulturní akce a provoz.

Přerovští radní chtějí i do budoucna aktivity pro maminky s dětmi podporovat.

„Pokud si požádají o grant na rok 2020, tak tyto žádosti bývají vyslyšeny. Snažíme se centrum Sluníčko podporovat také relativně nízkým nájmem,“ shrnul náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Podle něj v Přerově nejdéle funguje centrum Rodinka a další dětská skupina má vzniknout i v jednom z domů na Horním náměstí.

Jediné podobné centrum

Přerovské maminky si ale myslí, že by měla být podpora větší.

„Ve Sluníčku se mohou děti připravit i na školku, zvyknou si tu na jiné děti. Pro děti je tu každý den připraven program, do kterého se mohou aktivně zapojit, a pro rodiče se zase pořádají přednášky. Chodila jsem tam s dětmi před lety a bylo to skvělé,“ vyjádřila svůj názor třeba Jana Divišová.

„Po zavření Opičárny je teď Sluníčko jediným podobným centrem v Přerově, a pokud i to bude nuceno z důvodu nedostatku financí zavřít, bude to opravdu smutné. Tato zařízení mají ve městech své místo a měla by být podporována,“ uzavřela.