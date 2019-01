Přerov - Rodiče se seznamem školních pomůcek v ruce a prvňáčci, kteří si vybírají svou první aktovku – tak to v těchto dnech vypadá ve většině papírnictví v Přerově.

Přerovská papírnictví v těchto dnech doslova praskají ve švech. Rodiče vybírají spolu s dětmi nové školní pomůcky, aktovky a pouzdra. | Foto: DENÍK/Vojtěch Podušel

Děti usednou poprvé do školních lavic už příští týden v úterý, prodejci ale očekávají největší nákupní špičku teprve počátkem září. Učitelé na vyšších stupních a gymnáziích totiž většinou nadiktují žákům přesný seznam věcí až během prvních hodin vyučování.

„Zájem je hlavně o školní aktovky a batohy. Dobře na odbyt jdou ale všechny běžné školní potřeby, jako jsou boxy, sešity a psací potřeby. Tržby se námv tomto období vždy mírně zvednou, ale je to zhruba srovnatelné s minulým rokem,“ řekla vedoucí papírnictví v Přerovance Jaroslava Karasová.

Její obchod prý zatím konkurenci supermarketů nijak nepocítil. „Lidé si raději připlatí za kvalitu a u nás mají vše po ruce,“ dodala.

Protože mnohé školy nepoužívají ekologické sešity z recyklovaného papíru, které markety nabízejí, chodí zákazníci raději do kamenných obchodů – tam totiž seženou klasické sešity s bílým papírem.

Hlavním požadavkem rodičů je ale zdravotní nezávadnost pomůcek. Že je kvalita u rodičů na prvním místě, potvrzují i obchodníci z papírnictví na náměstí T. G. Masaryka v Přerově. „Rodiče opravdu upřednostňují kvalitní zboží. Polstrované batohy s vyztuženými zády jsou už podmínkou. Zákazníci často požadují i školní pomůcky, které prošly testem Evropské unie, aby se vyvarovali případných škodlivých látek,“ řekla prodavačka Radoslava Macíčková.

Zatímco rodiče dbají více na kvalitu a bezpečnost, děti zajímá hlavně to, jak nová aktovka vypadá a zda na ní nechybí oblíbený motiv.

„ Letošními hity u dívek jsou tašky s motivy Hana Montana a Ewa Farna. Chlapci zase upřednostňují Piráty z Karibiku. „Prvňáčci si zase oblíbili dětské obrázky. Velmi dobře se prodává třeba motiv Krtečka nebo Pata a Mata,“ přiblížila letošní trendy Macíčková.

Se sháněním školních potřeb má své zkušenosti Růžena Veselá z Přerova. „Můj syn jde letos do druhé třídy a vím, co obnáší předškolní stres a dlouhé fronty v obchodech. S nákupem pomůcek a batohů to mám jednoduché. Syn je zamilovaný do koní, takže veškeré potřeby vybíráme s tímto motivem,“ poznamenala.

Adéla Nováková