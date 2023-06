VIDEO/ Rockový nářez jak se patří. Rock stále žije a bude žít. Malé, ale svou malebností, přehradou, zámkem a vyhlášenými kulturními akcemi po celé republice známé městečko Plumlov na Prostějovsku v sobotu 10. června lákalo na oblíbený festival Rock na Plumlově 2023. A byla to opět pravá a nefalšovaná rocková jízda. Do rytmu si pokyvovaly i děti v kočárku a „staří“ rockeři roztočily svá hára před pódiem. The Rusters, Calibos, Kervežekson, Limetall a Walda Gang se postupně vystřídali na scéně a podle účastníků to prostě nemělo chybu.

Festival Rock na Plumlově 2023 - 10. června 2023 - sestřih celého dne | Video: Deník/Karel Rozehnal

„Nářez, jedním slovem nářez. Podívej ti kluci z Kalibosů a Limetallu vůbec nestárnou. Překvapením pro mě byli mladíci z Kervežekson. Představovali tady novou vlnu a i díky nim je vidět, že rock se stále vyvíjí. A opravdu rockoví benjamínci The Rusters, to byla dobrá volba na rozjezd. Ovšem nyní na závěr Walda Gang, úplně mě mrazí, to je superliga,“ liboval si vlasatý fanoušek Ondra z Prostějova, s tím, že pánové a dámy z MPvision to měli opět vše perfektně organizačně zmáknuté.

Velká galerie Rock na Plumlově 2023. Najdete se na momentce či ve zpívajícím davu?

Bezmála tisícovka rockerů

Podle odhadu fanouška Ondry se letos festivalu účastnilo o pár desítek příznivců rockové muziky více než vloni.

„Je to tak,“ potvrdil jeho slova šéf organizačního týmu Milan Piňos. „Vloni přišlo kolem osmi stovek lidí, letos to bylo něco málo přes devět stovek. A šlo o fanoušky roku prakticky z celé Moravy. Je to slušná účast, když vezmeme v potaz současnou ekonomickou situaci a také konkurenci v podobě široké palety akcí, které se na lidi hrnou,“ ozřejmil Milan Piňos.

Ples Plumlovských nadšenců. Pikantní byl extra, dorazil i Kokain a Marilyn

Podle něj sehrálo svou roli i počasí. „Mohlo být slunečněji, ale i tak těch pár kapek, co sem tam spadlo, to nebyla žádná hrůza, přesto, co jsem se bavil s lidmi, několik desítek, možná i stovek potencionálních účastníků akce právě nejistá předpověď počasí od účasti odradila,“ přidal svůj poznatek šéf festivalu. „Kdyby přišli, mohli nad Plumlovem vpodvečer vidět i nádhernou duhu,“ usmál se.

Připomeňtě si Rock na Plumlově 2022

VIDEO: Hudební legendy i mladá krev. Rockeři rozparádili Plumlov

Borci z Calibosu nahradili Titanic

A byla pro fanoušky na akci problémem změna programu, kdy avizovaný Titanic zastoupila skupina Calibos?

„Kapela Titanic do poslední chvíle věřila, že zahraje, problémy se zdravím jednoho z členů nakonec přinesly opačné rozhodnutí. Naštěstí se nám povedlo získat kvalitní náhradu v podobě kapely Calibos,“ vysvětlil Milan Piňos.



Nahrává se anketa …

„Já se na borce z Titanicu těšila, ale chápu, že zdraví je přednější. A Calibos mám taky ráda,“ brala tuto okolnost sportovně rusovlasá fanynka Jitka z Přerova a dodala, že ani příští ročník festivalu Rock na Plumlově si rozhodně nenechá ujít. Dočká se ho?

„Zatím jsem si víceméně jistý, že se do pořádání dalšího ročníku pustíme. Víc v tuto chvíli k tomu ještě říci nemohu,“ sdělil na závěr festivalu s úsměvem šéf festivalu Milan Piňos.