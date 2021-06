Plány na rekonstrukci bývalého pohostinství a jeho přeměnu na kulturní dům, ale také výměna osvětlení a oprava chodníků - těmito investičními záměry žijí aktuálně Říkovice na Přerovsku. Obec se nachází osm kilometrů od Přerova a žije zde 450 obyvatel. Její velkou výhodou je přítomnost železniční zastávky.

Starosta Říkovic Radomír Možiš | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Jaké akce a investice v obci chystají a na co by do Říkovic pozval návštěvníky vyprávěl mimo jiné v rozhovoru pro Deník starosta Říkovic Radomír Možiš.