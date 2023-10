Na krátkodobé dopravní omezení se musejí od pondělí 30. do úterý 31. října připravit řidiči, projíždějící podjezdem v Předmostí ve směru na Olomouc. Ředitelství silnic a dálnic totiž chystá v místech světelné křižovatky opravu asfaltového povrchu.

„Doprava bude vedena jen jedním pruhem a provoz bude řízen kyvadlově. Auta jedoucí z Přerova nebudou moci odbočit do Předmostí a zákaz odbočení do místní části bude platit i pro opačný směr. Do města ani do Předmostí se nedostanou auta jedoucí z Dluhonic přes Staré Rybníky - řidiči musejí po dva dny využít silnici kolem Prechezy,“ informoval náměstek pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Následující den se práce přesunou na druhou polovinu vozovky - Předmostí tedy bude pro motoristy přístupné jak od Přerova, tak od Olomouce, ale z Předmostí nebude možné vyjet ani jedním směrem.

„Objízdná trasa z Předmostí povede přes ulici Prostějovskou, vhodnější ale bude jet přes opravené Kočíře směrem na místní část Lýsky, a odtud pak po komunikaci I/47 do Přerova,“ doplnil Tomáš Navrátil.

Lidé, kteří využívají městskou autobusovou dopravu, nebudou muset řešit žádnou změnu zastávek, ale musejí počítat s menším zpožděním. Ve středu 1. listopadu už bude možné projíždět úsekem bez omezení.