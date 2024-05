Obrnit trpělivostí se musejí během příštího týdne řidiči na Přerovsku. Kvůli velkoplošným opravám silnic první třídy narazí na omezení a krátkodobé uzavírky. Komenského ulici v Přerově čeká od pondělí úplná uzavírka, více oprav bude v Hranicích. Investorem všech akcí je Ředitelství silnic a dálnic.

Přerov, oprava výtluku na mostě Legií | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Kvůli opravě silnice první třídy I/55 se od pondělí 27. května do 1. června úplně uzavře frekventovaná Komenského ulice v Přerově. Obousměrná objízdná trasa povede ulicemi Tovární, Durychova a 9. května,“ nastínil mluvčí olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Spravovat se začne ve čtvrtek 30. května také silnice I/55 v Kokorách ze strany od Přerova, vedoucí kolem motorestu Zemědělského družstva v Kokorách. „V případě nutnosti stavby bude zúžen provoz do jednoho pruhu v každém směru a doprava bude řízena kyvadlově semafory,“ řekl. Omezení na tomto úseku potrvá do 7. června.

Jak to bude v Hranicích?

Od 27. května do 3. června jsou v plánu také stavební práce na silnici I/35 v Hranicích. Oprava Hranické ulice a třídy Československé armády proběhne v rámci zúžení původní komunikace. Motoristé projedou po volné části vozovky podle příkazů semaforů nebo v souladu s přechodným dopravním značením.

Řidiči narazí od 27. května do 1. června také na omezení na silnici I/47 mezi Hranicemi a Bělotínem. Příjezd do Hranic a Bělotína bude zúžen do jednoho ze dvou jízdních pruhů.

V Hranicích proběhnou také dvě opravy silnice I/47. „Rekonstrukce Olomoucké ulice v místech u benzínové stanice Orlen směrem do centra se uskuteční při zúžení do jednoho ze dvou jízdních pruhů. Rekonstrukce sjezdu z Bělotínské ulice na třídu 1. máje se uskuteční za úplné uzavírky, neprůjezdné odbočení nahradí objízdná trasa přes nejbližší okružní křižovatku silnice I/47, kde bude možné bezpečné otočení a návrat do potřebného směru,“ upřesnil Mazal. Opravy potrvají do 3. června.

Pozor na další omezení

Na omezení se musejí připravit šoféři také v Hustopečích nad Bečvou, kde se kvůli opravě uzavře silnice I/35. Práce zde potrvají od 29. května do 3. června. Průjezd na úrovni Lesního rybníka bude v případě potřeby stavby zúžen do jednoho pruhu v každém směru s tím, že bude platit kyvadlový režim kolem semaforů.

V době od 3. do 11. června se bude spravovat také silnice I/35 mezi Teplicemi a Černotínem. Oprava silnice v úseku Teplice - Černotín nastane za kyvadlového režimu jízdních pruhů a střídavý provoz pohlídají semafory. Ve stejném termínu proběhne také oprava silnice I/35 v úseku Černotín - Milotice nad Bečvou.

Navazující oprava trasy Černotín - Milotice nad Bečvou proběhne opět při zúžení komunikace do jednoho jízdního pruhu. Řízení dopravy dostanou na starost regulovčíci nebo je zajistí semafory.

„Snahou všech stran je co nejméně ovlivňovat provoz. Termíny či dopravní značení mohou být upraveny v závislosti na počasí nebo vývoj stavby. Příkladem je odstranění semaforů mimo pracovní dobu nebo v čase provádění činností mimo komunikaci,“ řekl Mazal. Celkové náklady na letošní opravy nerovností v jižní oblasti Olomouckého kraje dosahují 13,5 milionu korun.