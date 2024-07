Svědkem výtržností, které se odehrály přímo před jejími zraky, se nedávno stala například prodavačka ze zdejšího květinářství. „Stáli tady a bavili se o drogách, tak jsem je upozornila, ať změní téma, že jsou v květinářství,“ popsala prodavačka, která si ale nepřála uvést jméno.

Podle ní došlo před obchodem také ke rvačce. „Mlátili se tady tak, že mi shodili květiny, takže jsem jim řekla, ať se jdou rvát ven. Jednoho z nich ale popadl nějaký amok a řval, že nikam nepůjde. Až když jsem jim pohrozila, že na ně zavolám benga, šli pryč. Měla by to tady více hlídat ostraha, co s nimi já sama zmůžu? Člověk má strach, že taky jednu chytne,“ líčila žena, podle které se situace zhoršila v posledních týdnech.

Stížnosti zaznívají také od zákazníků cukrárny. „Překvapuje mě, že si někteří dají zákusek za 150 korun a sedí v cukrárně celý den. Ostatní návštěvníky to samozřejmě odrazuje — včetně mě. Dříve jsem tam chodil rád, ale teď už jdu raději jinam. Časté jsou i hlučné hádky,“ svěřil se jeden z návštěvníků Libor Kunst.

Konflikty se někdy přesouvají i na ulici, což potvrzují místní trhovci, kteří mají stánky na náměstí Přerovského povstání. „U Galerie je to každou chvilku. Policie sem jezdí tak dvakrát až třikrát do týdne. Když sem přijde skupina Romů, tak vždycky zpozorníme a dáváme si větší pozor. Většinou se hlídáme navzájem a výhodou je, že jsme hned vedle sebe, takže nemáme strach,“ popsala jedna z obchodnic.

Samostatnou kapitolou je pak povykování romské omladiny před nákupním centrem. „Naposledy se mi stalo, že na mě asi desetileté děti před galerií pokřikovaly sexuální narážky. Bylo to opravdu nepříjemné, takže jsem jim řekla, že na ně zavolám policii. Tomu se ale jen smály a řekly, ať policii klidně zavolám, že je jim to úplně jedno. Cítila jsem v tu chvíli úplnou bezmoc,“ popsala svůj zážitek třicetiletá Šárka.

Galerie musí situaci řešit sama

Městská policie v Přerově nasadí k nákupní galerii hlídky až v září. „Galerie je soukromý subjekt a musí si zajistit vlastní ochranku. Asistenti prevence kriminality a strážníci jsou vyčleněni na ochranu veřejného pořádku, ne soukromých subjektů. Prioritně teď tedy řeší koupaliště, chování ve veřejném prostoru a sociálně vyloučených lokalitách. Strážníci mají za úkol provádět hlídkovou činnost, ale trvale tam není možné hlídky dávat,“ vysvětlil ředitel Městské policie v Přerově Omar Teriaki.

Pokud by se situace dál zhoršovala, bude podle manažerky Galerie Přerov Renaty Ratajské posílena ostraha obchodního centra.

Červenec patří k měsícům, kdy mají strážci zákona v Přerově vždy napilno. Například před čtyřmi lety řešili v centru města válku znesvářených klanů Olašských Romů, při níž došlo nejprve ke rvačce v cukrárně, a pak výtržnostem v Bratrské ulici. Z okna domu tehdy v noci za hlasitého křiku létaly nejrůznější předměty - váleček na nudle, palička na maso a sklo, které poničily i zaparkovaná auta lidí. Loni v červenci zase Přerovem otřásl konflikt mezi ukrajinskými a romskými dětmi, po němž naštvaní Romové protestovali před policejní služebnou.

Před dvěma lety na začátku prázdnin byly pro změnu problémy na venkovním koupališti v Přerově - Romové se tu koupali v oblečení, okupovali atrakce v relaxační zóně a chovali se agresivně. Letos zatím Plavecký areál v Přerově situaci zvládá.

„Řeší se hlavně plavky a nevhodné oblečení ke koupání. Na pořádek dohlíží asistenti prevence kriminality a o víkendech máme posílenou ochranku, která zajišťuje dodržování provozního řádu. Pokud je tam velká návštěvnost, dochází ke třecím plochám, ale rozhodně ne ke konfliktům. Prevence zafungovala,“ uzavřel Petr Kouba, jednatel Sportoviště Přerov, které je provozovatelem.