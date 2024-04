„Ze začátku jsem se toho lekla, ale začínám se na to čím dál více těšit. Už jsem v restauraci strávila nějaký čas a ten prostor je opravdu nádherný. Chci tam čepovat dobré pivo, ale zároveň propojit koncept pivnice s kavárenským pojetím, protože věřím tomu, že to bude krásné místo i na to dát si tu dobré kafíčko. Rádi bychom pořádali kulturní akce, budeme propojeni s městem a jeho nápady,“ přiblížila.

Prostor restaurace teď čekají úpravy. „Začínáme zjišťovat, jak to tam vypadá, a co všechno je třeba dát do kupy. Bude to náročnější, než jsme si původně mysleli. Nejprve se musíme domluvit s architekty a upravit prostory tak, aby nám v restauraci bylo dobře - ne to dělat za pochodu a na koleně,“ zmínila.

„Protože výroba výčepu a nábytku potrvá trochu déle, zkusíme alespoň provizorně punkově zprovoznit stánek na rychlé občerstvení, který mohou využívat rodiče s malými dětmi a další návštěvníci. Otevře se nejpozději do dvou týdnů,“ nastínila. Samotná restaurace by se po úpravách měla otevřít v průběhu června.

Město uzavřelo s provozovatelkou smlouvu na tři roky a účelem nájmu je hostinská činnost s možností využití pro sportovní a kulturní činnost. Povinností nájemce je zajistit provoz restaurace pro veřejnost minimálně od června do září, a to od středy do neděle, a pak také při konání akcí, pořádaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi.

