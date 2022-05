Dva skvělé koncerty si užili posluchači, kteří zavítali v sobotu večer do přerovské restaurace Pivovar na oslavy desátého ročníku festivalu Blues nad Bečvou.

Oslavy desátého ročníku festivalu Blues nad Bečvou v přerovské restauraci Pivovar, 30. dubna 2022 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Jako první se na pódiu představila americká kapela Three for Silver, jejíž zpěvák s hlasem Toma Waitse doslova uhranul publikum. Do varu přivedla posluchače i opojná virtuózní hra Mike Rosse, britského bluesrockového kytaristy.