Restaurace v Městském domě zůstává zavřená, nenašel se nájemce

Už od března je uzavřena restaurace v Městském domě, jejíž provozovatel dal městu výpověď. Radnici se pro gastro provoz v reprezentativní budově, která v Přerově stojí už sto dvacet tři let a je místem vzpomínek mnoha generací, stále nepodařilo najít nájemce. Návštěvníci, kteří byli zvyklí do jediného kulturního stánku ve městě chodit na obědy, to kritizují.

Restaurace Městského domu v Přerově je od března 2020 uzavřena | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Na čem to vázne? „Chceme najít restauratéra, který místo trochu povznese - nejen někoho, kdo povede jakousi údržbu," vysvětlil primátor Přerova Petr Měřínský (ANO). Radním se přihlásil pouze jeden zájemce, který chtěl ale gastro provoz v měšťáku vést pouze po dobu vydávání obědů - tedy od 11 do 14 hodin. S tím radní nesouhlasili, protože nechtěli, aby se z krásné restaurace stala jen výdejna jídla. Hotel Jana plány vzdal Kulturní a informační služby města nyní řeší, co dál - už od září se totiž v Městském domě rozběhnou akce a vysvětlovat návštěvníkům, že po koncertě nemůžou ani posedět, by bylo dost složité. „Pro návštěvníky kulturních akcí zajistíme provoz kavárny. A kdo by si chtěl v restauraci objednat oslavu nebo svatbu, bude mít možnost - objednáme cateringovou firmu," nastínil ředitel Kulturních a informačních služeb města Jaroslav Macíček. Historický Městský dům je ozdobou Masarykova náměstí už od roku 1897. Konají se zde divadla, koncerty i plesy - sál je určen pro 410 návštěvníků, na balkoně je 120 míst stání, v restauraci 80, v salonku 20 a v kavárně 30. Restauraci měl v pronájmu až do začátku letošního jara Hotel Jana, který měl původně zůstat pět let - své plány ale provozovatel přehodnotil a z měšťáku odešel. Ještě předtím, od roku 2014 do roku 2018, provozovaly restauraci Kulturní a informační služby města Přerova - podnik byl ale prodělečný a město na provoz doplácelo každý rok v průměru 1,5 milionu korun. Na koncert svačinu s sebou? Fakt, že je restaurace Městského domu už půl roku uzavřena, Přerované kritizují. A většina lidí smířeně odchází jinam. „Na náměstí moc možností, kde by se člověk mohl naobědvat, není. Uzavřené obchody, a teď už i měšťák? To si mám vzít s sebou na koncert svačinu?," vyjádřila svůj názor třeba Marie Divišová z Přerova. Město se ale kritice brání. „Lidé by sice chtěli, aby tu byla odpovídající nabídka, ale mnozí už do Městského domu ani nechodili. Když nedáme restauratérům vydělat, nemůžeme čekat, že budou v prázdném podniku platit kuchaře a obsluhu. Jestli se nový nájemce najde a udrží, bude záležet i na lidech," soudí vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná.

