Restaurace Městského domu v Přerově, která byla více než rok uzavřená, se v pondělí 21. června konečně otevře.

Návštěvníci, kteří by si chtěli posedět uvnitř jindy, než během pauzy na oběd, ale mají smůlu. Plný provoz se totiž spustí až v září.

„Novým provozovatelem restaurace v Městském domě se stala společnost Apetit. Přerovská firma plánovala otevřít restauraci s kavárnou už od března, epidemiologická opatření ale jejich plány přesunula až na červen. Měšťák své první hosty přivítá po téměř čtrnácti měsících, kdy byl kvůli nezájmu ze strany podnikatelů v pohostinství uzavřený,“ řekla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Město hledalo nového nájemce dlouhé měsíce a partnera našlo až ve společnosti Apetit. Ta v Přerově funguje už několik let a provozuje například Bistro Modrák, zajišťuje rozvážku jídel nebo výdej stravy v podnicích.

„Počítáme s tím, že do konce prázdnin budeme návštěvníky lákat jen na denní menu, takže bude otevřeno od jedenácti dopoledne do tří odpoledne. Od září, kdy začne v Měšťáku i kulturní program, budeme mít otevřeno až do večera,“ potvrdil Jaroslav Urbanec ze společnosti Apetit.

Zdravá jídla od kuchařského mistra

Podle něj bude hlavním tahákem především skvělá kuchyň od kuchařského mistra, který se soustředí na zdravá jídla, připravovaná z čerstvých surovin a regionálních produktů.

Městský dům patří k největším restauračním a zároveň kulturním zařízením ve městě. V letech 2014 až 2018 provozovaly zdejší restauraci Kulturní a informační služby města Přerova - podnik byl ale ztrátový a radnice na provoz každoročně doplácela zhruba 1,5 milionu korun. Posledním nájemcem byl Hotel Jana.

„Společnost přišla do měšťáku 1. ledna 2019 a měla v plánu po dobu pěti let nejen provozovat restauraci a kavárnu, ale také zmodernizovat interiér. Na to ale už nedošlo, protože k prvnímu květnu 2020 Jana na svou žádost smlouvu s městem ukončila,“ shrnula vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná.

Společnost Apetit má stejně jako Hotel Jana do městské pokladny platit jen symbolické nájemné ve výši sto korun, samozřejmostí je plná platba spotřebovaných energií.

Program v Městském domě odstartuje už v září a diváci by se měli dočkat všech odložených představení a koncertů.

„Jako první vystoupí na pódiu 8. září Moravské klavírní trio, 22. září pak František Nedvěd a 25. září se mohou posluchači těšit na další odložený koncert - Gary Moore tribute band, což je projekt syna slavného kytaristy Jacka. Fanoušci Divadla Járy Cimrmana si pak 7. října užijí představení Dobytí severního pólu, “ přiblížil manažer kultury Pavel Ondrůj.

V současné době probíhá ve velkém sále a přilehlých prostorách náročná výměna parket, která potrvá až do srpna.