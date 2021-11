„Lidé nemají problém s předložením potvrzení, ale ubylo nám hodně zákazníků. Už v polovině výdeje meníček vidíme, že nám přišla asi polovina lidí z těch, co běžně chodívali. Uvidíme, jak dlouho to budeme zvládat, a jak dlouho celá situace potrvá,“ řekla Marcela Bulová, provozní restaurace v Městském domě v Přerově.

Hosté, kteří přišli do měšťáku na oběd, ale nic nenamítají.

„Beru to tak, jak to přichází. Sám jsem očkovaný a můžu za sebe říci, že jsem pro tato opatření,“ řekl jeden z návštěvníků Tomáš Čejna.

„Myslím si, že je to nutné. Nevím ale, jestli bude takové opatření účinné, protože mám pocit, že se pořád točíme v jakémsi kruhu,“ poznamenal další z hostů Roman Rudolf.

Až sedmdesáti procentní pokles tržeb zaznamenali v oblíbené přerovské restauraci na nádvoří U Bukáčků.

„Máme strach, protože zatím to vypadá opravdu špatně. Mince má ale obě strany. Z podnikatelského pohledu to vnímám špatně, protože máme pořád nějaká omezení. Na druhou stranu rozumím tomu, že je nutné dělat nějaká rozhodnutí, protože se k tomuto stavu pořád budeme vracet - a už se o tom bavíme třetí rok,“ míní majitel restaurace U Bukáčků Igor Tadic.´

Protože spousta stálých zákazníků na oběd do restaurace nemohla, zvýšil se zájem o výdej meníček do krabiček - a to zhruba o třicet procent.

„Pokud bude zle, tak se možná vrátíme i k rozvozům jídel - i když to je asi ta poslední možnost,“ zmínil.

Až o polovinu nižší tržby měli v pondělí také v restauraci U Medvídka v Přerově. „Večer na pivo, to je úplná katastrofa - účast je skoro nulová. A s obědy to není o moc lepší - někteří si vezmou jídlo do krabičky a potupně ho pak pojídají na kapotě auta, jiní naštvaně odcházejí. Servírky si pak vyslechnou peprné komentáře, přestože za nic nemůžou,“ popsala vedoucí restaurace Iva Svobodová.

„Přijde mi to nelogické - vzhledem k tomu, že i očkovaní mohou covid-19 přenášet. Obchodní centra dělají i v této době akce pro důchodce a markety praskají ve švech, ale restaurace opět zejí prázdnotou. V obou vlnách jsme nabízeli jídlo do krabičky a už uvažuji i tak, že by možná bylo lepší se k tomu vrátit,“ uzavřela.