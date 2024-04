Skvělou show charismatického bluesrockového zpěváka a kytaristy T. G. Copperfielda si užili ve čtvrtek večer posluchači v přerovské restauraci Pivovar. Koncert zcela zaplnil oblíbenou hudební scénu a německý muzikant se svou kapelou THE ELECTRIC BAND předvedl strhující podívanou.

Skvělou show charismatického bluesrockového zpěváka a kytaristy T. G. Copperfielda si užili posluchači v přerovské restauraci Pivovar. 25. dubna 2024 | Video: Petra Poláková - Uvírová

Bluesrockový písničkář a kytarista T. G. Copperfield vystoupil v České republice poprvé a na svém turné v dubnu odehrál deset koncertů. Přivezl s sebou nové album Out In The Desert, které je hudebními kritiky vysoce hodnoceno.

VIDEO: Pirillo i Wohnout a pivo v ceně. Narozeniny pivovaru Zubr bavily davy

V jeho live show zazněly také hammondky, zaranžované do bluesrockových skladeb.

„Začínal jako hybná síla jižanských bluesrockerů 3 Dayz Whizkey a brzy našel svůj vlastní styl v blues, rocku a americaně,“ řekl předseda pořádajícího Nadačního fondu Blues nad Bečvou Pavel Ondrůj. Na koncert dorazili nejen domácí posluchači, ale i návštěvníci ze širokého okolí.

„Zájem publika nás potěšil, kromě domácích fanoušků přijeli na koncert také lidé ze Zlína, Olomouce a vzdálenějšího okolí,“ řekl Ondrůj. Jako předkapela vystoupili domácí bluesmani Mothers follow chairs v nové sestavě.