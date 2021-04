„Už to trvá moc dlouho, což je stresující, protože vůbec nevíme, kdy otevřeme. Snažíme se tomu všemu ale čelit pozitivně - protože tu práci máme rádi. Pozitivní motivace místo fňukání je důležitá,“ říká provozovatel restaurace Na Jižní František Karger.

Podnik se rozhodl motivovat zákazníky k častějším návštěvám i zajímavou soutěží o věcné ceny.

„Chceme, aby lidem, kteří k nám přijdou na menu, jídlo chutnalo, ale aby také měli možnost něco vyhrát. Principem soutěže je, že každé menu, které si u nás někdo koupí, vhodíme do osudí, a zákazníci, které vylosujeme, pak mohou vyhrát jednu z pěti cen. Hlavní cenou je televizor za 14 tisíc korun. Čím častěji k nám lidé přijdou, tím větší šanci na výhru mají,“ líčí.

Pět, šest jídel denně

U výdejního okénka je v době obědů docela rušno.

„Obědy vydáváme vždy od 11 do 14 hodin, odpolední jídlo už ale moc nejde a zákazníci si sem přijdou maximálně pro pivo do kelímku nebo stáčené víno, které jsme nově zavedli,“ popisuje.

V nabídce je denně pět až šest jídel.

„Jednička a dvojka jsou vždy jídla, která se každý den střídají. Pak je to česká klasika na celý týden - uzená žebra, koleno nebo smažený sýr - což je vždycky sázka na jistotu,“ říká.

Restaurace zajišťuje také rozvoz jídel do domácností a firem.

„Jednak proto, abychom byli blíže zákazníkovi, a pak i z toho důvodu, že ne každý si sem může pro oběd přijít. Pravidelně vozíme obědy třeba do firem v Horní Moštěnici nebo Lýskách,“ dodává.

Zahrádka by nás zachránila

Podnik se teď s nadějí upíná k termínu, kdy bude moci otevřít alespoň venkovní zahrádku. Ten je ale stále ve hvězdách.

„Zahrádka by nás zachránila, protože by se tržby zase zvedly. Byli bychom rádi, kdyby se sem v létě vrátila i živá muzika, ale vůbec nevíme, co všechno bude možné. Zaměřili jsme se i na promítání fotbalu a fotbalové ligy a čekáme, že i na ten budou zákazníci chodit. Těšíme se i na grilování a akce venku, ale po zkušenostech, které máme, je těžké cokoliv plánovat,“ podotýká.

I přesto, že je situace hospod a restaurací dlouhodobě neudržitelná, k rebelii a aktivitám iniciativy Chcípl PES se podnik nepřipojil.

„Usoudili jsme, že bude lepší postupovat v intencích toho, co je povoleno, ale už to trvá opravdu hodně dlouho. Naposledy jsme měli otevřeno před Vánocemi a zavřeli nás zrovna v době, kdy jsme měli nasmlouvané vánoční večírky a jiné firemní akce,“ uzavírá František Karger.