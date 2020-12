Provozovatelé podniků hlásí nápor a mrzí je, že mohou kapacitu využít jen z poloviny. Z námi oslovených podniků měla ve středu odpoledne polovina plno a zbytek téměř obsazeno.

Ladislav Šimek, majitel pivnice a restaurace U Labutě, Přerov

„Rezervace se postupně plní a přibývají každou hodinu. I když bude ale podnik plný, tak bude stejně poloprázdný. Což je bohužel s ohledem na fakt, že mohou u stolu sedět jen čtyři lidé a kapacitu lze zaplnit jen z poloviny, realita. Větší zájem o rezervace je v pivnici, a to hlavně mezi stálými hosty, kteří se chtějí konečně sejít. Objednávky si berou na posezení kamarádi a rodiny, ruší se bohužel všechny večírky a oslavy. Kapacita je tedy už téměř zaplněná.“

Petr Kadaňka, majitel Retro Pivnice Olomouc

„Lidé se postupně hlásí a polovina z celkové kapacity 80 míst je téměř obsazena, a to na čtvrtek, pátek i sobotu. V naší nabídce je dvanáct druhů točených piv a dárkem na přivítanou jsou i speciální edice, které se vaří jednou za rok. Návštěvníkům nabídneme i něco k zakousnutí.“

Pavla Tadicová, majitelka restaurace U Bukáčků, Přerov

„Zájem o rezervace je velký a objednávky se jen hrnou. Už máme plně obsazenou kapacitu restaurace na čtvrtek, pátek i sobotu. Využít ale můžeme jen polovinu míst, takže obsadíme asi 25 židlí. Nadále zachováme i výdej obědů přes okénko.“

Filip Matěj, majitel Moravské restaurace Olomouc

„Už máme obsazenou polovinu míst z celkové kapacity 76, a to na čtvrtek, pátek i sobotu. Protože jsme nechtěli přijít ani letos o tradici Svatomartinských husích hodů, které jsou vždy vyhlášené, bude to letošní specialita pro naše hosty. Na tradičním českém pokrmu si mohou pochutnat od 3. do 13. prosince.“