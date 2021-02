„Asi je to potřeba. Sama jsem nemoc prodělala a i v naší rodině jsme měli covid, takže mi to nevadí. Dříve jsem nosila roušku, ale teď už delší dobu používám respirátor. V době, kdy jsem si jej kupovala, nebyl problém ho sehnat,“ svěřila se Michaela Gáliková z Přerova.

Respirátor nevadí ani seniorům, i když mnozí přiznávají, že se v nich moc necítí.

„Vzala jsem si to dnes na sebe poprvé a mám jen jeden, který mi dala dcera. Je to ale divně úzké a manžel mi musel utáhnout gumy. Připadám si trochu jako pes s náhubkem,“ popsala své pocity seniorka, která ve čtvrtek zamířila do přerovské nákupní galerie.

S přísnějšími opatřeními vlády souhlasí i paní Božena z Přerova.

„Už jsem naočkovaná a mám za sebou první dávku. Respirátor mi ale nevadí. Dokonce mi to v mrazech spíše vyhovovalo, protože je mi vždycky zima na obličej. Opatření poslouchám - teď to přece nebudu těm mladým kazit,“ poznamenala seniorka, která nastupovala do autobusu u školy na Šířavě. Všichni cestující městské hromadné dopravy, kteří stáli na zastávce spolu s ní, měli respirátory vzorně nasazené.

Zatímco do velkých nákupních center lidé většinou vyrazili v respirátorech, nebo měli na sobě dvě roušky, v menších obchůdcích v centru města už tak ukáznění nebyli.

„Je to tak padesát na padesát, každý to nedodržuje. Spíše ale nosí respirátory, než dvě roušky. Máme otevřené i dveře, abychom pravidelně větrali,“ popsala prodavačka Lucie Zapletalová z prodejny s pečivem na Žerotínově náměstí.

Všechny prodavačky v obchodě měly na sobě respirátory. „Dříve jsem nosila roušku, protože byla takovým ulehčením. V respirátorech se moc nedá dýchat,“ poznamenala.

Někteří lidé si stěžují i na finanční náročnost.

„Dělám v domově důchodců, takže už jsem zvyklá a nevadí mi to. Pro rodiny s dětmi je to ale finanční zátěž. Dcera má tři děti, a když pro všechny nakoupí respirátory, tak se to docela prodraží,“ zmínila Jana Rosenbergová z Přerova.

Podle zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslava Komínka už strážníci zaznamenali upozornění od občanů, kteří si všimli, že někdo v obchodě nemá respirátor a rozhodli se věc ohlásit.

„Měli jsme stížnost z prodejny, že někdo zapomněl respirátor. Dotyčný ale na svou obranu uvedl, že má nanoroušku, a tak jsme to už dál neřešili,“ konstatoval.