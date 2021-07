Webové stránky zřídila přerovská firma, která tvrdí, že pouze zjišťuje zájem budoucích nájemníků o bydlení v hotelovém komplexu a materiál se záměrem na odkoupení předloží na jednání zastupitelstva v září. Radní se ale chtějí obrátit na policii.

„Obchodník si vytvořil důvěryhodně vypadající webové stránky, na nichž nabízí 104 bytů, které se nacházejí v devíti nadzemních podlažích. Problém je v tom, že nabízí něco, co není jeho,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Na webových stránkách „Resortu Strojař“ je uvedeno, že nové byty v atraktivní lokalitě v centru Přerova nabídnou bydlení s vlastním parkováním v uzavřeném areálu s komunitní zahradou.

„V resortu Strojař vzniknou nové komerční prostory pro fitness a wellness centrum, prostory pro obchody a služby, prostory kanceláří, prostor pro ordinaci, stravování a kavárnu,“ píše se na stránkách.

Vizualizace i přesné rozměry bytů

Ten, kdo nabídku vyslyšel, si podle radnice mohl zajistit členství v družstvu s právem užívání bytu. Poptávkový formulář i rezervační smlouva je součástí webu - stačí jen rozkliknout, vyplnit, zaplatit základní členský vklad ve výši 10 tisíc korun, a pak uhradit podle velikosti bytu 415 tisíc korun až 1 milion 329 tisíc.

Stránky nabízejí i vizualizace s přesnými rozměry bytů, a to od garsonek až po byty velikosti 3 + 1.

„Zájemci si podle této nabídky mohou vybrat konkrétní byt a rozhodnout se, jestli rekonstrukci zvládnou svépomocí, nebo si ji od firmy objednají na klíč,“ řekl přerovský radní Michal Zácha (ODS).

Projekt dokonce počítá s asistovaným bydlením pro nemohoucí a osoby se zdravotním postižením nebo omezením, kteří se podle „prodejce“ mohou těšit na nepřetržité připojení k internímu pohotovostnímu centru. Cílí i na staré lidi, kterým zaručuje klid v uzavřené zahradě v centru města.

Pod nabídkou je uvedena firma LEDCOLOR M & E, která sídlí v Kosmákově ulici v Přerově a zabývá se výrobou velkoplošných obrazovek pro reklamní účely a poskytuje i kompletní elektro služby.

„Nevíme, jaký je jejich cíl, nicméně nikdo nemůže touto formou nabízet nemovitost, která už šestým rokem patří Přerovu. Sami jsme firmu nekontaktovali, šetření necháme na policii,“ uvedl primátor města Petr Měřínský (ANO).

Firma: Jen průzkum

Zástupci přerovské firmy LEDCOLOR M & E odmítají, že by byty nabízeli konkrétním zájemcům.

Webové stránky podle svých slov vytvořili pouze za účelem zjištění zájmu obyvatel Přerova o bydlení v někdejším hotelu Strojař. Kompletní materiál se záměrem na odkoupení objektu chtějí předložit až na jednání zastupitelstva v září.

„Informace vedení města o tom, že se obrátí na policii, nás šokovala. Nic nenabízíme ani neprodáváme a to, co bylo zveřejněno na internetu, je jen průzkum, zda by lidé o takové byty měli vůbec zájem. Teprve po vypracování analýzy se chceme obrátit na zastupitelstvo města,“ vysvětlil Martin Snížek, zástupce firmy LEDCOLOR M & E.

Firma se má stát během prázdnin padesátiprocentním vlastníkem Stavebního a bytového družstva Impuls, které už na zastupitelstvu jednou neúspěšně žádalo o odkoupení hotelového komplexu.

„Chtěli bychom se Strojařem konečně něco udělat a ne se stále jen dívat na to, jak chátrá. Začali jsme si pouze zjišťovat technický stav a udělali přibližné kalkulace cen bytů. Zjišťujeme, kdo by měl o byty zájem, a jaké typy by lidé chtěli. Od nikoho jsme si nevzali ani korunu. Nejsou tam žádné rezervační smlouvy - pouze zpracováváme data,“ vysvětlil jednatel a vlastník firmy Wieslaw Mision.

Žhavé téma: co s ním?

Otázka využití bývalého hotelu Strojař, který město odkoupilo od armády za 42,5 milionu korun, už delší dobu hýbe veřejností. Objekt leží ladem a už několik let chátrá.

„Zastupitelé se v roce 2015 obávali toho, že by zde mohla vzniknout ubytovna, která by do Přerova přilákala stovky sociálně slabých a potenciálně problémových lidí. Proto hlasovali pro jeho koupi,“ vrátil se do minulosti vedoucí odboru majetku přerovského magistrátu Miloslav Dohnal.

Město v minulých letech přicházelo s různými nápady, jaká forma bydlení by mohla v nevyužívaném objektu vzniknout. Žádný konkrétní projekt ale z důvodu velké finanční náročnosti neprošel.

Naposledy přišlo se záměrem na odkoupení objektu Stavební bytové družstvo Impuls, které letos v dubnu o Strojař projevilo zájem - pro zastupitele byl ale investor málo důvěryhodný a ruku pro prodej nakonec nezvedli.