Řešení zoufalství s autobusy? Do konce ledna

Cestujícím z měst a obcí na Přerovsku, kterým se kvůli chybějícím nebo špatně navazujícím autobusovým spojům zkomplikovala cesta do práce a do škol, se možná už brzy uleví. Kraj slibuje nápravu v těch nejhůře postižených lokalitách do konce ledna.

Na situaci zaměstnanců, dojíždějících za prací z Tovačova do přerovské Meopty, upozornil už počátkem ledna jeden z místních obyvatel Miroslav Navrátil.

„Lidé musejí kvůli posunutí ranního spoje vstávat do práce o půl hodiny dříve. Také návrat ze směny se jim prodlouží, protože na autobusovém nádraží nesmyslně čekají na přípoj,“ popsal.

Poté, co se věc rozvířila v médiích, se v Tovačově uskutečnila schůzka s občany.

„Autobusy ale stále jezdí se zpožděním a lidé, kteří jedou na ranní a odpolední, dál mrznou na zastávkách,“ vylíčil.

Problém dostat se do školy mají i děti z Polkovic.

„Sice se nám omluvili s tím, že budou jízdní řády už brzy upravené, ale zkuste se vžít do pozice rodiče, který musí každý den vozit dítě do školy,“ řekl.

Nejpalčivější problémy první na řadu

Náměstek olomouckého hejtmana Jan Zahradníček, který má na starosti dopravu, ujistil, že kraj dělá všechno pro to, aby lidem vyhověl.

„Ty nejpalčivější problémy na Přerovsku, ale i na Hranicku, budeme řešit v první vlně. Snažíme se linky vracet do původního stavu tak, aby to cestujícím vyhovovalo,“ řekl s tím, že zástupci vedení kraje plánují koncem ledna setkání se starosty na Přerovsku a Hranicku, aby jim představili již změněné jízdní řády.

Komplexní revize linek, směřujících z Olomouce nebo Přerova do Kojetína, probíhá na základě starých jízdních řádů, připomínek cestujících, ale i zpětné vazby řidičů autobusů.

Vyřešená situace v Žeravicích

Na některé zásadní nedostatky nového jízdního řádu zareagoval kraj poměrně rychle. Už na jednání přerovského zastupitelstva koncem loňského roku upozornila na to, že přišly o svůj ranní spoj do školy děti ze Žeravic, předsedkyně výboru této místní části Ludmila Ladsmannová. Do věci se vložilo i město Přerov.

„Ranní školní spoj nebyl zapracovaný do nového jízdního řádu. O tom, že z něj úplně vypadl, jsme se dozvěděli spíše náhodou, protože nás na to upozornili řidiči autobusu,“ vylíčila situaci Ludmila Landsmannová.

Potíže s dojížděním se podle ní dotkly asi dvou desítek dětí, které se potřebovaly dostat do školy v Kokorách.

Kraj vyšel obyvatelům ze Žeravic vstříc a děti se dnes do školy dostanou náhradním spojem.

„Jsme s ním spokojeni, protože odjíždí v 7.31 hodin ze Žeravic a děti do Kokor včas zaveze. Co jsem zaslechla od občanů, je to prý pro ně dokonce lepší, protože se časově posunul, a děti nemusejí tak brzy vstávat. Autobus navíc nabere i školáky, kteří jedou z Kokor do Předmostí,“ uzavřela.