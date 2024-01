Jaký dopad má aféra na Vysokou školu logistiky v Přerově, na to jsme se zeptali rektora Václava Cempírka.

Bavíte se se studenty otevřeně o celé situaci? Jak vnímají informace o zpochybnění studia Michala Záchy na vaší škole?

Některé skupiny studentů se nás dotazují, protože máme Edukační centrum v Praze - a tam se přece jen politikou více žije. Dotazy byly obvyklé a očekávali jsme je. Reagovali jsme na ně tak, že mohou být studenti v klidu, že pan Zácha žádné úlevy neměl.

Studijní agendu máme vedenou chronologicky a systematicky. Nikdo by neprokázal, že bychom do té agendy vstupovali a něco tam manipulovali. To je jak za bakalářský, tak magisterský obor. Zkoušky se vkládají do systému, jsou uvedená data, takže z tohoto věcného, formálního i chronologického hlediska je vše správně. Situace se naštěstí nepromítla do snížení zájmu o studium na naší škole.