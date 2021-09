„Životní ryba,“ svěřil se v pondělí ráno šťastný rybář. Sumce zatím neulovil. „Chytil jsem krásné kapry, amury do devadesáti centimetrů, ale na sumce jsem neměl štěstí,“ líčil Michal Staněk na břehu jezera.

S kamarádem Josefem Faltýnkem nejprve chytali u druhého jezera. Na ryby vyrazili už v pátek.

„Sem jsme se přesunuli až včera v poledne. V šest jsme nahodili a v osm jsme ho měli,“ shrnul v pondělí mimořádný úspěch.

Dostat bezmála stokilového sumce, přesně vážil 95 kilogramů, z vody na břeh vyžadovalo obrovskou sílu a trpělivost. Boj s dravcem trval pětatřicet minut.

„Nejel jsem pro něj do vody. Zdolávání proběhlo na břeh. Po patnácti minutách jsem nemohl,“ popisoval Michal Staněk, který rybaří od jedenácti let.

„Musel mi pomoct Pepa. Vystřídali jsme se na chvíli. Byl to boj, obrovský adrenalin, něco nepopsatelného,“ seděl na břehu a líčil souboj s životní rybou.

Poslední návštěva vstoupila do dějin

Poděbrady letos s udicemi navštívil přesně devětadvacetkrát. „A poslední návštěva vstoupila do dějin,“ usmál se Josef Faltýnek.

Právě jeho rekord byl v neděli večer pokořen – doposud největší sumec ulovený na Poděbradech měřil 232 centimetrů.

„Deset let jsem ho držel, tak dlouho. A prvenství mi vzal,“ popichovali se s kamarádem Michalem Staňkem.

Rybáři v těchto dnech vyrážejí i na non stop lov na sumce na nedaleké Chomoutovské jezero. Na Chomoutov 1A mají ministerskou výjimku s platností do konce září. Bez ní by museli o půlnoci sbalit a usednout na břeh opět za rozbřesku. Výjimku si olomoučtí rybáři vyžádali z toho důvodu, že je potřeba snížit populaci sumce velkého, který se v jezeře přemnožil. Sumec velký nemá v našich vodách přirozeného nepřítele.

„Jeho predační tlak zejména na kapra obecného je obrovský. Populace sumce se musí regulovat. Sumec těchto rozměrů, kolem 250 centimetrů, dokáže zlikvidovat kapra i v délce 55 centimetrů,“ zdůraznil v pondělí předseda olomouckých rybářů Michal Šefčík.