Hradby v centru města obsadili ve středu odpoledne převážně muzikanti s elekrickými kytarami a „španělkami“, ve výčtu nástrojů ale nechybělo ani dobro a ukulele.

Nejvzdálenější účastník dorazil až z Aše, na setkání ale přijeli i kytaristé z Kladna, Opavy, Uherského Ostrohu nebo Olomouce. K akci se připojili i muzikanti z Polska.

„Viděl jsem minulé ročníky na internetu a moc se mi to líbilo. Natrénovat skladby nebylo nic těžkého - něco už znám a něco jsem se naučil. Měli jsme jen trochu strach o počasí, které ale nakonec vyšlo úžasně,“ prozradil Stanislav Čepička z Opavy, se kterým přijela do Přerova i manželka.

„Přišel jsem, ať jim to nepokazíme. Jsem Přerovák, takže jsem chtěl akci podpořit. Já sám ale doma hraji spíše balady,“ svěřil se sedmasedmdesátiletý Tibor Matus.

Kytaristé společně zahráli šest skladeb - Želvu legendární skupiny Olympic, Já budu chodit po špičkách Petra Nováka nebo rock and rollovou vypalovačku Mikiho Volka Rána a gól.

Z hradeb ale zazněl i Perný den od Beatles, Wonderful tonight Erica Claptona a jako bonbonek na závěr - klasika Jimiho Hendrixe Hey Joe. Návštěvníci se shodli na tom, že společné hraní tak velkého počtu kytaristů má v sobě obrovskou pozitivní energii.

Workshop pro mladé

Ještě před zahájením rekordu se konal na hradbách kytarový workshop, kterého se zúčastnily asi čtyři desítky mladých lidí. Lektorem byl kytarista Tomislav Zvardoň, který hraje i ve skupině Laura a její tygři.

„Těší mě, že má tolik lidí zájem o muziku. Myslím si, že je to vědění, které by měl každý člověk podstoupit v jakékoliv úrovni. Když se budou lidi učit hrát na hudební nástroje, tak přestanou mít roupy třeba na to nemít se rádi,“ řekl.

Evropská inspirace

S nápadem uspořádat kytarový rekord v Přerově přišel jako první Pavel Ondrůj, který se s akcí setkal v polské Wroclawi.

Na společném happeningu se zde na prvního máje každoročně sejde kolem sedmi tisíc muzikantů. O rekord se ale pokoušejí i v jiných evropských městech - například v Madridu.

„Chtěli jsme pokořit magickou stovku kytaristů, což se nám podařilo. Ještě před pár dny jsem byl lehce nervózní kvůli počasí a uvažoval jsem, že akci v případě deště přesuneme do Městského domu. Vyšlo to ale perfektně,“ pochvaloval si Pavel Ondrůj. Akce má i velkou podporu města.

Účastníky happeningu doprovázeli na pódiu muzikanti z přerovské skupiny Travellers a zvukovou zkoušku s více než stohlavým tělesem vedl ještě před zahájením rekordu kytarista Ivan Němeček.

„Je to bezvadná motivace i pro mě naučit děti písničky, které by se normálně neučily, protože jsou to skladby ze šedesátých let. Už měsíc se připravují na vystoupení a těší se na to. Nemusejí se zbytečně stresovat, a když se něco nedaří, kytaru odloží a zase se zapojí, až se cítí dobře,“ uzavřel Ivan Němeček, který vyučuje hře na kytaru.