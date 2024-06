Do této doby zdárně probíhající rekonstrukci budovy bývalého Emosu na Masarykově náměstí, kde má vyrůst nové sídlo přerovského magistrátu, zkomplikovaly nečekané vícepráce. Ze statických důvodů bylo nutné zbourat západní stěnu a stavba se tak zřejmě prodraží.

Přerov, rekonstrukce bývalého Emosu | Video: Petra Poláková - Uvírová

O postupu prací radní pravidelně informují zastupitele na jednání. „Střecha už je rozebrána a po bourání ve čtvrtém a pátém patře se postupuje níže. Stavebníci ale museli zdemolovat západní štít budovy, protože z pohledu statika nebyla dostatečná provázanost s nosnou konstrukcí. Existovala obava, že když na ni budou navěšovat fasádu, kotvy to neudrží. Proto bylo nutné západní stěnu zdemolovat,“ popsal náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Vícepráce, které se v souvislosti s rekonstrukcí objevily, se podle něj pohybují v řádech nižších jednotek milionů korun. „Veškeré vícepráce budou nejprve odsouhlaseny Radou města, a teprve následně proplaceny faktury,“ dodal.

Sledujeme pro vás rekonstrukci budovy bývalého Emosu. Co se děje aktuálně?

Podle projektového manažera Jiřího Lešáka ze zhotovitelské firmy VCES by nemělo dojít kvůli bourání západní stěny k narušení harmonogramu stavby. „Stěna se kvůli zatížení na fasádu musela zbourat, což má nějaký vliv na posloupnost prací. Zatím ale nechceme předjímat, zda se kvůli tomu celá stavba zpozdí,“ řekl.

Sídlo pro vedení města

Přerovští radní na posledním jednání zastupitelstva prozradili své plány na využití budovy magistrátu, kam se má po dokončení rekonstrukce přesunout sto třicet úředníků. „Místo jedné zasedací místnosti bychom chtěli v šestém patře zřídit Family Point u kavárny, kde by byla dětská herna i přebalovací koutek. Řešili jsme i to, aby byla kavárna k dispozici i mimo provoz úřadu,“ nastínil Lichnovský.

Město změnilo územní plán kvůli nové knihovně. Stavba je však zatím v nedohlednu

Zastupitelé už v únoru schválili odkoupení objektu bývalého hostince s pivnicí U Hrochů, který s modernizovanou budovou nového sídla radnice těsně sousedí. Město chce zchátralou nemovitost opravit a v budoucnu by se sem měla přestěhovat část úřadu. Aktuálně se řeší její proměna.

„Musíme zpracovat projekt a říci si, co v tomto objektu chceme mít. Možností je i to, že by zde byl zasedací sál zastupitelstva, aby se nemuselo konat v Městském domě - každé jednání nás totiž stojí 100 tisíc korun,“ konstatoval přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Jak rozkvete rondel u Strojaře? Rozhodnout můžete i vy, podívejte se na návrhy

Přestože podle něj radní původně zvažovali, že vedení města i po dokončení rekonstrukce zůstane ve stávající budově na Masarykově náměstí, nyní změnili názor. Primátor a jeho náměstci by měli obsadit páté patro budovy.

Pětipokojové byty i garsonky. Jak to má vypadat v novém Strojaři?

Rekonstrukce kancelářské budovy na náměstí T. G. Masaryka 16 je největší investicí města za poslední roky. Náklady na stavbu činí 359 milionů 508 tisíc korun. Zhotovitelská firma VCES zahájila práce na začátku roku a nový úřad by měl začít sloužit svému účelu v roce 2026.