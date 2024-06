Při rekonstrukci desítky let starých objektů musejí být zhotovitelé na podobné komplikace připraveni. Ukázala to v minulosti i stavba nové nákupní galerie v Čechově ulici, kdy z torza původního Prioru nakonec nezbylo nic.

Při rekonstrukci budovy Emosu se objevily vícepráce. Kolik to bude stát?

„Kromě západní stěny se vyskytla další změna oproti projektu. Při vybourání jižní fasády a odstrojení betonových prvků se zjistilo, že v prvním poli od západního štítu je nosná konstrukce posunutá asi o 40 centimetrů směrem na náměstí T. G. Masaryka. Musí se tedy posunout, aby byla celá fasáda v jedné linii. V jediném poli je úskok dopředu do náměstí,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

„U každé stavby takového rozsahu, kdy se jedná o rekonstrukci staršího objektu, vzniknou v průběhu nějaké změny. I původní stavba není realizovaná podle dokumentace, která byla schválená. Je nutné na to reagovat a provést úpravy konstrukčního řešení,“ popsala Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu, která je za město koordinátorkou stavby.

Podívejte se, jak rekonstrukce pokročila:

Podle radních se na stavbě objevily vícepráce i méněpráce. Tedy na jedné straně práce, které jsou navíc a na straně druhé ty, které se nebudou provádět. „To znamená, že ty částky jdou do plusu i do minusu. Aktuálně se bavíme v řádech nižších milionů korun. Všechny vícepráce i méněpráce budou procházet přes Radu města, která je bude schvalovat,“ řekl Lichnovský. Nečekané problémy ale výrazně nezasáhnou do harmonogramu stavby, i když je nutné změnám přizpůsobit postup prací.

„V objektu stále probíhá demolice, ale do zimy chceme mít jak fasádu, tak střechu uzavřenou. Kompletně vyzděná je západní stěna a momentálně se staví monolitické schodiště, které bude výrazným prvkem nové budovy. Schodiště bude viditelné ze strany Masarykova náměstí a povede od podloubí u Hrocha až po šesté patro do budoucí kavárny. Schodů bude více než stovka,“ upřesnil Jiří Lašák, projektový manažer ze zhotovitelské firmy VCES.

V budově aktuálně probíhají tesařské a železářské práce. „Do dvou týdnů začneme montovat fasádu na západní straně,“ nastínil Jiří Lašák. V letních měsících se budou dokončovat bourací práce a pokračuje stavba monolitického schodiště. Hlavní objem prací se dá očekávat v příštím roce.

Moderní budova přerovského magistrátu má být hotová do konce roku 2025. Do objektu se v roce 2026 přesune sto třicet úředníků různých agend, v pátém patře budou kanceláře primátora a jeho náměstků. Na střeše moderní budovy vznikne kavárna s unikátním výhledem do okolí, která bude sloužit i veřejnosti a přístupná má být i mimo pracovní dobu úřadu.

Rekonstrukce kancelářské budovy na náměstí T. G. Masaryka 16 je největší investicí města za poslední roky. Náklady na stavbu činí 359 milionů 508 tisíc korun. Zhotovitelem je firma VCES.