Když před dvěma lety na nádraží v Přerově poprvé zastavila typická žlutá souprava dopravce RegioJet, byla to velká sláva. Po změně jízdního řádu, která začala platit od prosince, ale budou cestující tento vlak na nástupišti vyhlížet marně.

RegioJet už v Přerově nestaví. Důvody jsou ryze ekonomické.

„Spoj zůstal zachován, jen z Olomouce pokračuje směr Hranice, a pak dál na Ostravu a Opavu. Hodnotili jsme oblast Zlínska, kde na jedné straně jezdí soukromí dopravci, a na straně druhé se rozšiřuje nabídka dotovaných spojů Českých drah. Z dlouhodobého hlediska to nemělo ekonomické opodstatnění a spoj jsme přesměrovali na Ostravu a Opavu,“ vysvětlil mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj.

Dopravce ruší všechny vlakové spoje, které dosud zastavovaly v Otrokovicích, Přerově, ale i Hulíně a ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

Zajížďka je velké zdržení

Konkrétně v Přerově je ještě jeden problém, který představuje pro RegioJet zdržení.

„Vlak, který jede do Ostravy, do Přerova zajede, a dál může pokračovat v cestě takzvanou úvratí směrem na Ostravu. To znamená, že lokomotiva musí přejet na opačný konec vlaku, a ten pak pokračuje v cestě. Pro nás to ale představuje zdržení až dvacet minut. Z Přerova se totiž jede na Ostravu i na Olomouc z jednoho konce nádraží, a ze druhého na Břeclav,“ vysvětlil Aleš Ondrůj.

Dopravci by prý pomohlo, kdyby do Přerova nemusel vůbec zajíždět, a mohl zastavit na železniční zastávce v Předmostí.

Jenže její zbudování se městu ani po dlouhých tahanicích nepodařilo prosadit.

„Kdyby byla na Dluhonické spojce železniční zastávka, vlaky, jedoucí na Ostravu by zde mohly stavět. Přerov významný je, ale pokud jde o vlak do Ostravy, prodlouží se nám jízdní doba zhruba o dvacet minut - a v tu chvíli dopravci váží. Přerov by měl usilovat o výstavbu nové zastávky na této koridorové trati. Naše vlaky na Ostravu a na Slovensko by na ní zastavovaly,“ dodal.

Zastávka v Předmostí? Nebyla vůle

Město o zbudování zastávky v Předmostí v minulosti usilovalo, ale ze záměru nakonec sešlo.

Podle původních předpokladů by stavba zastávky v Předmostí přišla na 114 milionů korun.

„Nemyslím si, že se k tomu v následujících třiceti letech vrátíme. Nebyla vůle ze strany Správy železniční dopravní cesty, ale ani města. Problém je na straně posuzovacích mechanismů projektů, kdy stát nevěří v nárůst počtu cestujících díky zkvalitnění podmínek pro pasažéry,“ konstatoval přerovský radní Jan Horký (SpP).

Dobrou zprávou pro Přerov je alespoň to, že své spoje od prosince nijak neomezí další soukromý dopravce, jehož služeb lidé hojně využívají - společnost Leo Express.

„Vše zůstává při starém a i čas odjezdů je zhruba stejný. Z Přerova do Prahy a zpět jsme vypravili celkem čtrnáct spojů - první odjíždí z Přerova v 5.10 hodin a poslední v 17.10 hodin,“ uzavřela mluvčí společnosti Leo Express Kateřina Veitová.